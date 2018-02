сегодня



Новая песня ROTTEN SOUND "Harvester Of Boredom", новая песня группы ROTTEN SOUND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Suffer To Abuse" , выход которого запланирован на 13 апреля на Season Of Mist.



Трек-лист:



01. Privileged (1:25)

02. The Misfit (1:53)

03. Stressed Mess (2:05)

04. Harvester Of Boredom (2:01)

05. One Hit Wonder (1:19)

06. Nutrition (2:23)

07. Slaves Of Lust (0:51)















