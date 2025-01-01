сегодня



Новый альбом RUNNING WILD выйдет летом



Лидер RUNNING WILD Rolf "Rock N' Rolf" Kasparek опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие фэны, вы уже давно ничего не слышали о работе над новым студийным альбомом. В начале этого года мне нужно было все подготовить к летним фестивалям, на которых мы выступали в июне, июле и августе. Возникли непредвиденные проблемы, которые пришлось решать. Затем мы успешно отыграли на 5 летних фестивалях, после окончания которых я почувствовал себя плохо и поймал ковид. Все это заставило меня вернуться к работе над новым альбомом. Но с конца сентября я снова смог работать над песнями и надеюсь, что все будет закончено до Рождества и что собственно запись может начаться в январе. Наша цель — выпустить альбом до нашего выступления на Wacken Open Air следующим летом.



Я знаю, что вы все ждете новой музыки, и могу заверить вас, что ожидание того стоит. Я вернусь к вам с актуальными новостями до конца этого года. А пока поднимайте паруса...... надвигается шторм!»











