СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Новости
TOP5
18 ноя 2025 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет летом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления RUNNING WILD

4 июн 2024 : 		 RUNNING WILD работают над новым материалом

17 фев 2023 : 		 Умер бывший гитарист RUNNING WILD

24 июн 2022 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

24 сен 2021 : 		 Новая песня RUNNING WILD

13 авг 2021 : 		 Новая песня RUNNING WILD

30 июл 2021 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет осенью

12 мар 2021 : 		 Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD

31 дек 2019 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

23 ноя 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

25 окт 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

15 окт 2019 : 		 Новый ЕР RUNNING WILD выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Бокс-сет RUNNING WILD выйдет осенью

11 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD

24 июл 2017 : 		 Переиздания RUNNING WILD выйдут летом

27 мар 2017 : 		 RUNNING WILD приглашают на концерты

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от RUNNING WILD

10 июн 2016 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD

5 июн 2015 : 		 RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air

21 май 2014 : 		 RUNNING WILD выпустили медовуху

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

2 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

7 сен 2013 : 		 Фрагмент нового трека RUNNING WILD
Новый альбом RUNNING WILD выйдет летом



Лидер RUNNING WILD Rolf "Rock N' Rolf" Kasparek опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие фэны, вы уже давно ничего не слышали о работе над новым студийным альбомом. В начале этого года мне нужно было все подготовить к летним фестивалям, на которых мы выступали в июне, июле и августе. Возникли непредвиденные проблемы, которые пришлось решать. Затем мы успешно отыграли на 5 летних фестивалях, после окончания которых я почувствовал себя плохо и поймал ковид. Все это заставило меня вернуться к работе над новым альбомом. Но с конца сентября я снова смог работать над песнями и надеюсь, что все будет закончено до Рождества и что собственно запись может начаться в январе. Наша цель — выпустить альбом до нашего выступления на Wacken Open Air следующим летом.

Я знаю, что вы все ждете новой музыки, и могу заверить вас, что ожидание того стоит. Я вернусь к вам с актуальными новостями до конца этого года. А пока поднимайте паруса...... надвигается шторм!»






просмотров: 83

