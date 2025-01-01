сегодня



Полезны ли стриминг-сервисы артистам? Отвечает вокалист NONPOINT



ELIAS SORIANO в недавнем интервью ответил на вопрос, считает ли он плюсом для музыкантов существование таких стриминг-сервисов как Spotify и Apple Music:



«С финансовой точки зрения ситуация, безусловно, усложнилась. Однако в плане скорости доставки продукта потребителю всё стало заметно проще: сегодня передать музыку в руки слушателей можно с куда меньшими усилиями. Главная перемена коснулась самой ценности музыки — и в плане потребления, и в плане трафика. Особенно заметным этот сдвиг стал с развитием искусственного интеллекта.



Артисты устремились в социальные сети, но здесь их творчество неизбежно оказалось в тени: в ленте новостей музыка превращается в мимолетный элемент — мы видим лишь фрагменты текстов, длительность треков, но не погружаемся в их суть. Музыка становится инструментом привлечения внимания в потоке информации, однако это внимание рассеянно: важные детали ускользают, а смысловые пробелы перестают иметь значение. Сегодня перед индустрией стоит непростая задача — не просто привлечь, но и удержать внимание слушателя. Этому способствуют сами механизмы распространения контента: потоковое вещание, алгоритмы соцсетей и прочие технологические реалии.



Вспомним времена, когда слушатели с удовольствием прокручивали пластинку от начала до конца, возвращаясь к ней снова и снова. Таких ценителей было не так много — и причина кроется в естественной эволюции музыкальных предпочтений.

Дело в том, что с возрастом частота музыкальных открытий неизбежно снижается. Жизнь наполняется другими приоритетами: семья, дети, бытовые заботы, финансовые обязательства (страхование, ремонт автомобиля и прочее). Всё это формирует плотный график, в котором на поиски новой музыки остаётся всё меньше места.



Именно молодёжь остаётся главным двигателем музыкальных открытий. Молодые слушатели активно ищут свежие звучания и тренды — и сегодня эта тенденция выражена ярче, чем прежде».







