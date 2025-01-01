Arts
Новости
O <- TOP5 <-
*

Nonpoint

*



25 дек 2025 : 		 Полезны ли стриминг-сервисы артистам? Отвечает вокалист NONPOINT

16 сен 2025 : 		 У NONPOINT есть 16-17 песен

26 янв 2025 : 		 Вокалист NONPOINT о ситуации с барабанщиком

15 янв 2025 : 		 Барабанщик NONPOINT: «Наркотики не причина моих проблем!»

15 янв 2025 : 		 У барабанщика NONPOINT всё нормально

14 янв 2025 : 		 Барабанщика NONPOINT отвезли с концерта в больницу

23 май 2024 : 		 Новое видео NONPOINT

16 мар 2024 : 		 NONPOINT пора работать

28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

15 ноя 2023 : 		 NONPOINT готовят ЕР

25 окт 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Мы наводим шороху!»

12 авг 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»

16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

21 фев 2023 : 		 Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла

15 фев 2023 : 		 Новая песня NONPOINT

7 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

13 сен 2022 : 		 Новая песня NONPOINT

12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

28 дек 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

2 ноя 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе
Полезны ли стриминг-сервисы артистам? Отвечает вокалист NONPOINT



zoom
ELIAS SORIANO в недавнем интервью ответил на вопрос, считает ли он плюсом для музыкантов существование таких стриминг-сервисов как Spotify и Apple Music:

«С финансовой точки зрения ситуация, безусловно, усложнилась. Однако в плане скорости доставки продукта потребителю всё стало заметно проще: сегодня передать музыку в руки слушателей можно с куда меньшими усилиями. Главная перемена коснулась самой ценности музыки — и в плане потребления, и в плане трафика. Особенно заметным этот сдвиг стал с развитием искусственного интеллекта.

Артисты устремились в социальные сети, но здесь их творчество неизбежно оказалось в тени: в ленте новостей музыка превращается в мимолетный элемент — мы видим лишь фрагменты текстов, длительность треков, но не погружаемся в их суть. Музыка становится инструментом привлечения внимания в потоке информации, однако это внимание рассеянно: важные детали ускользают, а смысловые пробелы перестают иметь значение. Сегодня перед индустрией стоит непростая задача — не просто привлечь, но и удержать внимание слушателя. Этому способствуют сами механизмы распространения контента: потоковое вещание, алгоритмы соцсетей и прочие технологические реалии.

Вспомним времена, когда слушатели с удовольствием прокручивали пластинку от начала до конца, возвращаясь к ней снова и снова. Таких ценителей было не так много — и причина кроется в естественной эволюции музыкальных предпочтений.
Дело в том, что с возрастом частота музыкальных открытий неизбежно снижается. Жизнь наполняется другими приоритетами: семья, дети, бытовые заботы, финансовые обязательства (страхование, ремонт автомобиля и прочее). Всё это формирует плотный график, в котором на поиски новой музыки остаётся всё меньше места.

Именно молодёжь остаётся главным двигателем музыкальных открытий. Молодые слушатели активно ищут свежие звучания и тренды — и сегодня эта тенденция выражена ярче, чем прежде».




