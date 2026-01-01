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Nonpoint

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Elias Soriano: новый альбом NONPOINT — это заявление, а не прощание



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Фронтмена NONPOINT Elias Soriano спросили, является ли название нового, одиннадцатого студийного альбома группы, "The Last Word", скорее «заявлением» или «предупреждением»:

«Думаю, это скорее заявление. Музыкальная индустрия часто пытается навязать определенные ограничения группам с большой историей и коллективам, которые существуют столько же, сколько мы. Иногда складывается впечатление, что она хочет поставить последнюю точку за нас. А этот альбом — наша возможность самим сказать свое последнее слово».

На вопрос, почему спустя почти три десятилетия после основания NONPOINT он все еще чувствует необходимость что-то доказывать, Elias ответил:

«Да нам нечего доказывать. Просто сейчас мы пишем лучшую музыку за всю свою карьеру. Вокруг меня собралась команда, которой я полностью доверяю. Это команда музыкантов, художников, авторов и людей, с которыми мы сотрудничаем. Все они — наши друзья, и именно они помогают нам добиться того результата, к которому мы стремимся с этим релизом.

Поэтому все ощущается по-новому. Мне кажется, сейчас для этого идеальный момент. Я уверен, что время пришло. На этом альбоме нет ни одной проходной песни — он не сбавляет обороты от начала до конца. А клип, который мы выпустили сегодня, лишь подтверждает, что сейчас мы находимся на пике своей формы».

Говоря о значении карандаша, изображенного на обложке "The Last Word", Soriano объяснил:

«Это символ того, во что превратился бы карандаш, если бы вам дали всего один — чтобы написать последнюю главу своей истории. Каким он будет к концу? Сломанным, коротким, сточенным до предела. Настолько изношенным, что в какой-то момент захочется просто переломить его пополам, выбросить ластик и продолжить писать сразу двумя половинками».

Когда у Elias спросили, означает ли "The Last Word", что NONPOINT отказываются мириться с ролью группы, существующей лишь за счет ностальгии, он ответил:

«Нет… Хотя в какой-то степени это связано и с этим вопросом, и с тем чувством, о котором вы говорите. Но главное — совсем другое.

Все творчество, вся музыка, которая еще живет внутри нас, по-прежнему хочет вырваться наружу. И когда мы закончили писать этот материал, то переглянулись и сказали: "Ничего себе… Это звучит совершенно по-новому. Будто для группы начинается новая эпоха".

А таких эпох у нас уже было несколько. Но именно сейчас все впервые ощущается настолько цельным как единое произведение. Без всяких сомнений, это мой любимый альбом NONPOINT».




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