*

Agnostic Front

*



24 дек 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Да мне пофиг на рецензии»

27 ноя 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Стриминг нанес урон независимым музыкантам»

7 ноя 2025 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

5 ноя 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мне заметно лучше!»

14 окт 2025 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

23 сен 2025 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

25 дек 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT начинают запись зимой

13 дек 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Когда я узнал о диагнозе, я не хотел ни с кем говорить»

16 окт 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT вспоминает ранние годы

23 июл 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT: «Мы пишем для тех, кто хочет услышать новое»

16 апр 2024 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT готовит биографию

5 янв 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы делаем всё от души, и люди это ощущают»

21 июн 2023 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT

14 фев 2022 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT — о проблемах со здоровьем

15 окт 2021 : 		 AGNOSTIC FRONT — о состоянии вокалиста

5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

31 окт 2020 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

6 окт 2020 : 		 Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона

11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

3 ноя 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT
|||| сегодня

Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Да мне пофиг на рецензии»



zoom
В рамках недавнего интервью у вокалиста AGNOSTIC FRONT Roger'a Miret'a спросили, обращает ли он на положительные и отрицательные отзыва о своих пластинках:

«Да тут все просто — это же просто рецензия, это просто чье-то мнение. Я не выпускаю альбом и не ожидаю, что он понравится всем. Это просто нереально. Я просто выпускаю альбом, и я на сто процентов поддерживаю его. Я люблю это. Мне это нравится, и я надеюсь, что это понравится другим людям. А если по какой-то причине им это не понравится, ладно. Может быть, им это не понравилось в первый раз. Может быть, им это понравится позже. Может быть, им это просто не нравится, а я не против. Я не собираюсь сидеть здесь и комментировать, нравится это людям или нет. Я просто собираюсь представить свои песни вживую, на сто процентов отдаваясь им, потому что я люблю их и искренне поддерживаю. И потом, некоторые из этих людей предпочитают другие пластинки или песни, и они могли бы просто прийти и насладиться тем, что мы делаем в любом случае. Некоторым людям мы просто не нравимся, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы сделать их счастливыми».




просмотров: 93

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
