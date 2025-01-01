сегодня



Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Да мне пофиг на рецензии»



В рамках недавнего интервью у вокалиста AGNOSTIC FRONT Roger'a Miret'a спросили, обращает ли он на положительные и отрицательные отзыва о своих пластинках:



«Да тут все просто — это же просто рецензия, это просто чье-то мнение. Я не выпускаю альбом и не ожидаю, что он понравится всем. Это просто нереально. Я просто выпускаю альбом, и я на сто процентов поддерживаю его. Я люблю это. Мне это нравится, и я надеюсь, что это понравится другим людям. А если по какой-то причине им это не понравится, ладно. Может быть, им это не понравилось в первый раз. Может быть, им это понравится позже. Может быть, им это просто не нравится, а я не против. Я не собираюсь сидеть здесь и комментировать, нравится это людям или нет. Я просто собираюсь представить свои песни вживую, на сто процентов отдаваясь им, потому что я люблю их и искренне поддерживаю. И потом, некоторые из этих людей предпочитают другие пластинки или песни, и они могли бы просто прийти и насладиться тем, что мы делаем в любом случае. Некоторым людям мы просто не нравимся, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы сделать их счастливыми».







+0 -0



просмотров: 93

