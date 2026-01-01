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Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Agnostic Front

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23 июл 2026 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

30 янв 2026 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

24 дек 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Да мне пофиг на рецензии»

27 ноя 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Стриминг нанес урон независимым музыкантам»

7 ноя 2025 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

5 ноя 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мне заметно лучше!»

14 окт 2025 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

23 сен 2025 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

25 дек 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT начинают запись зимой

13 дек 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Когда я узнал о диагнозе, я не хотел ни с кем говорить»

16 окт 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT вспоминает ранние годы

23 июл 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT: «Мы пишем для тех, кто хочет услышать новое»

16 апр 2024 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT готовит биографию

5 янв 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы делаем всё от души, и люди это ощущают»

21 июн 2023 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT

14 фев 2022 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT — о проблемах со здоровьем

15 окт 2021 : 		 AGNOSTIC FRONT — о состоянии вокалиста

5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

31 окт 2020 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

6 окт 2020 : 		 Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона

11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT
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Новое видео AGNOSTIC FRONT



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Divided, новое видео AGNOSTIC FRONT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Echoes In Eternity", релиз которого намечен на седьмое ноября.






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