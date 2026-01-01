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Новое видео AGNOSTIC FRONT



Divided, новое видео AGNOSTIC FRONT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Echoes In Eternity", релиз которого намечен на седьмое ноября. http://www.agnosticfront.com











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