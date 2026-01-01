6 янв 2026



MASSACRE исполнит демо MANTAS



Kam Lee, участник раннего состава ВУФЕР и группы до дэт, MANTAS, вместе с MASSACRE исполнит целиком демо "Death By Metal", а также классические номера MANTAS, которые не игрались вживую более 43 лет. Первое шоу "Massacre Plays Mantas Death By Metal Demo" запланировано на фестиваль Kill-Town Death Fest XI, который пройдет с третьего по шестое сентября в Pumpehuset, Copenhagen, Denmark.



Организаторы фестиваля: «Мы вне себя от радости сообщить, что Kam Lee и MASSACRE впервые в истории исполнят демо-версию MANTAS "Death By Metal"! Помимо того, что это будет первое выступление с этим легендарным материалом, который положил начало становлению DEATH, это будет единственное выступление по всему миру в течение всего 2026 года! Это будет исторический момент в истории дэт-металла, так что не пропустите такое событие!»



Lee: «Я чрезвычайно горжусь материалом, который мы создали. На протяжении всей своей карьеры я неизменно гордился наследием и музыкой, созданными MANTAS и DEATH. Эти песни занимают важное место в истории и культуре происхождения дэт-металла. Я ценю проделанную нами совместную работу и признаю ее важной частью моего наследия, как и тех, кто внес свой вклад в его создание.



Поскольку MASSACRE выдвигает эту классику на первый план, наша цель — отдать дань уважения данному материалу с помощью живых выступлений и перезаписей, тем самым обеспечив его более яркий след в истории.



Я осознаю, что моя точка зрения не будет разделена всеми, и некоторые люди могут придерживаться неблагоприятного мнения. Однако я не трачу время на попытки изменить мнение тех, кто имеет обо мне предвзятое мнение, считая это бесполезным занятием. Мое основное внимание сосредоточено на том, чтобы представить этот материал в позитивном свете, используя опыт первоклассных музыкантов для безупречного исполнения этих песен.



Как всегда, я благодарю своих поклонников и тех, кто поддерживал меня на протяжении всего моего путешествия все эти годы. Спасибо вам!»











