Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 38
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 38
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
[= ||| все новости группы



*

Massacre

*



6 янв 2026 : 		 MASSACRE исполнит демо MANTAS

18 фев 2025 : 		 MASSACRE нашли нового гитариста

7 ноя 2024 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

11 окт 2024 : 		 Новое видео MASSACRE

6 сен 2024 : 		 Видео с текстом от MASSACRE

12 дек 2023 : 		 MASSACRE готовят альбом

4 июн 2022 : 		 Новая песня MASSACRE

25 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

3 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

5 сен 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

8 авг 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

21 апр 2021 : 		 MASSACRE на NUCLEAR BLAST

25 сен 2020 : 		 MASSACRE объявили имена новых участников

14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

22 мар 2014 : 		 Новая песня MASSACRE
Показать далее
| - |

|||| 6 янв 2026

MASSACRE исполнит демо MANTAS



zoom
Kam Lee, участник раннего состава ВУФЕР и группы до дэт, MANTAS, вместе с MASSACRE исполнит целиком демо "Death By Metal", а также классические номера MANTAS, которые не игрались вживую более 43 лет. Первое шоу "Massacre Plays Mantas Death By Metal Demo" запланировано на фестиваль Kill-Town Death Fest XI, который пройдет с третьего по шестое сентября в Pumpehuset, Copenhagen, Denmark.

Организаторы фестиваля: «Мы вне себя от радости сообщить, что Kam Lee и MASSACRE впервые в истории исполнят демо-версию MANTAS "Death By Metal"! Помимо того, что это будет первое выступление с этим легендарным материалом, который положил начало становлению DEATH, это будет единственное выступление по всему миру в течение всего 2026 года! Это будет исторический момент в истории дэт-металла, так что не пропустите такое событие!»

Lee: «Я чрезвычайно горжусь материалом, который мы создали. На протяжении всей своей карьеры я неизменно гордился наследием и музыкой, созданными MANTAS и DEATH. Эти песни занимают важное место в истории и культуре происхождения дэт-металла. Я ценю проделанную нами совместную работу и признаю ее важной частью моего наследия, как и тех, кто внес свой вклад в его создание.

Поскольку MASSACRE выдвигает эту классику на первый план, наша цель — отдать дань уважения данному материалу с помощью живых выступлений и перезаписей, тем самым обеспечив его более яркий след в истории.

Я осознаю, что моя точка зрения не будет разделена всеми, и некоторые люди могут придерживаться неблагоприятного мнения. Однако я не трачу время на попытки изменить мнение тех, кто имеет обо мне предвзятое мнение, считая это бесполезным занятием. Мое основное внимание сосредоточено на том, чтобы представить этот материал в позитивном свете, используя опыт первоклассных музыкантов для безупречного исполнения этих песен.

Как всегда, я благодарю своих поклонников и тех, кто поддерживал меня на протяжении всего моего путешествия все эти годы. Спасибо вам!»






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 167

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом