Suicidal Tendencies
США
Speed Metal
Thrash Metal
Hard Core
http://www.suicidaltendencies.com
Myspace:
http://www.myspace.com/suicidaltendencies
Facebook:
https://www.facebook.com/suicidaltendencies
4 фев 2026
:
SUICIDAL TENDENCIES выступили с новым ударником
26 янв 2026
:
SUICIDAL TENDENCIES нашли барабанщика
13 янв 2026
:
JAY WEINBERG уходит из SUICIDAL TENDENCIES
27 окт 2025
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об альбоме CYCO MIKO
2 сен 2025
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом
18 апр 2025
:
Новая песня SUICIDAL TENDENCIES
14 апр 2025
:
SUICIDAL TENDENCIES готовят сингл
24 мар 2025
:
Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES о сольном материале
9 янв 2025
:
Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES думает о сольной пластинке
8 сен 2024
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Нельзя опускать руки!»
8 июл 2024
:
Новая песня SUICIDAL TENDENCIES
2 июл 2024
:
Есть ли шанс на новый альбом SUICIDAL TENDENCIES?
30 мар 2024
:
Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES
19 мар 2024
:
Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES
15 мар 2024
:
JAY WEINBERG отыграл первое шоу с SUICIDAL TENDENCIES
14 мар 2024
:
JAY WEINBERG: «Я не обращаю внимания на троллей»
7 мар 2024
:
JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES
28 ноя 2023
:
ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»
22 ноя 2023
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»
16 ноя 2023
:
ROBERT TRUJILLO о том, как на концерте SUICIDAL TENDENCIES получил бутылкой по голове
30 окт 2023
:
ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES
25 сен 2023
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES упал со сцены
12 сен 2023
:
ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES
31 июл 2023
:
SUICIDAL TENDENCIES целиком исполнят дебютный альбом
20 апр 2023
:
SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика
27 мар 2023
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES готовит сольник
25 июл 2022
:
Погиб бывший басист SUICIDAL TENDENCIES
23 июн 2022
:
Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
22 дек 2021
:
MIKE MUIR — о том, почему DAVE LOMBARDO не выступал с SUICIDAL TENDENCIES
16 дек 2021
:
Сын ROBERT'a TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES
8 окт 2021
:
SUICIDAL TENDENCIES забанили в Инстаграм
7 окт 2021
:
Сын ROBERT TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES
11 май 2021
:
DAVE LOMBARDO: «Я люблю то, чем зарабатываю на жизнь»
8 янв 2021
:
DAVE LOMBARDO: «Пенсия? Не, не слышал!»
27 май 2020
:
NISHA STAR записала кавер-версию SUICIDAL TENDENCIES
27 мар 2020
:
DAVE LOMBARDO: «Люблю дунуть»
20 мар 2020
:
SUICIDAL TENDENCIES работают над «олдскульным виниловым релизом»
24 янв 2020
:
Альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет на виниле
8 окт 2019
:
Сын ROBERT'а TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES
1 янв 2019
:
Новое видео SUICIDAL TENDENCIES
2 ноя 2018
:
Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
11 сен 2018
:
SUICIDAL TENDENCIES целиком сыграли дебютный альбом
27 авг 2018
:
Новая песня SUICIDAL TENDENCIES
20 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления SUICIDAL TENDENCIES
6 авг 2018
:
Новая песня SUICIDAL TENDENCIES
4 июл 2018
:
SUICIDAL TENDENCIES нашли временного гитариста
3 июл 2018
:
SUICIDAL TENDENCIES расстались с гитаристом
15 июн 2018
:
Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES, COMEBACK KID
6 июн 2018
:
Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет осенью
19 май 2018
:
DAVE LOMBARDO впервые сыграл на родине
20 янв 2018
:
Новая песня SUICIDAL TENDENCIES
14 янв 2018
:
Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет летом
18 дек 2017
:
SUICIDAL TENDENCIES выпустят EP в марте
5 дек 2017
:
SUICIDAL TENDENCIES завершили работу над новым EP
30 июн 2017
:
DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»
28 июн 2017
:
Новое видео SUICIDAL TENDENCIES
6 июн 2017
:
Полиция сорвала шоу SUICIDAL TENDENCIES
12 май 2017
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
3 мар 2017
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
28 фев 2017
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES почтил память Билла Пакстона
11 дек 2016
:
Бывший басист SUICIDAL TENDENCIES подал иск
9 дек 2016
:
DAVE LOMBARDO исполняет “War Inside My Head”
12 ноя 2016
:
Испаноязычный трек SUICIDAL TENDENCIES
30 сен 2016
:
Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES
31 авг 2016
:
Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES
22 авг 2016
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
7 авг 2016
:
Новая песня SUICIDAL TENDENCIES
16 июл 2016
:
Тизер нового альбома SUICIDAL TENDENCIES
30 июн 2016
:
Название нового альбома SUICIDAL TENDENCIES
24 июн 2016
:
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES о приходе DAVE'a LOMBARDO
20 июн 2016
:
Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в сентябре
5 июн 2016
:
DAVE LOMBARDO о новом альбоме SUICIDAL TENDENCIES и смерти Ника Менцы
16 май 2016
:
DAVE LOMBARDO в студии с SUICIDAL TENDENCIES
12 апр 2016
:
DAVE LOMBARDO продолжит выступать с SUICIDAL TENDENCIES
27 мар 2016
:
DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES
20 мар 2016
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES и DAVE'a LOMBARDO
10 мар 2016
:
DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES
28 фев 2016
:
DAVE LOMBARDO впервые выступил с SUICIDAL TENDENCIES
21 фев 2016
:
DAVE LOMBARDO выступит с SUICIDAL TENDENCIES
19 июн 2015
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
27 авг 2014
:
Умер басист SUICIDAL TENDENCIES
26 июн 2014
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
21 апр 2014
:
Новое видео SUICIDAL TENDENCIES
29 янв 2014
:
Швейцарец погиб после прыжка со сцены на концерте SUICIDAL TENDENCIES
4 дек 2013
:
Новое видео SUICIDAL TENDENCIES
18 июл 2013
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
23 мар 2013
:
Новая песня SUICIDAL TENDENCIES
13 мар 2013
:
Новое видео SUICIDAL TENDENCIES
24 фев 2013
:
Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в марте
21 фев 2013
:
SUICIDAL TENDENCIES планируют новый альбом
31 окт 2012
:
Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES
16 июл 2012
:
Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
30 июн 2012
:
Басист METALLICA присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES
14 июн 2012
:
Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES
6 июн 2012
:
Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
31 авг 2011
:
Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
3 авг 2010
:
Новый релиз от SUICIDAL TENDENCIES
7 янв 2010
:
DVD SUICIDAL TENDENCIES "Live At The Olympic Auditorium" выйдет в январе
16 авг 2006
:
Опубликован видеофрагмент концертного DVD от SUICIDAL TENDENCIES
сегодня
SUICIDAL TENDENCIES выступили с новым ударником
SUICIDAL TENDENCIES 27 января отыграли первое шоу с новым барабанщиком Xavier Ware
+0
-0
просмотров: 144
