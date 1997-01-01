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*Suicidal Tendencies*



30 июн 2017 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»

28 июн 2017 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2017 : 		 Полиция сорвала шоу SUICIDAL TENDENCIES

12 май 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

3 мар 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

28 фев 2017 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES почтил память Билла Пакстона

11 дек 2016 : 		 Бывший басист SUICIDAL TENDENCIES подал иск

9 дек 2016 : 		 DAVE LOMBARDO исполняет “War Inside My Head”

12 ноя 2016 : 		 Испаноязычный трек SUICIDAL TENDENCIES

30 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES

31 авг 2016 : 		 Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES

22 авг 2016 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

7 авг 2016 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

16 июл 2016 : 		 Тизер нового альбома SUICIDAL TENDENCIES

30 июн 2016 : 		 Название нового альбома SUICIDAL TENDENCIES

24 июн 2016 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES о приходе DAVE'a LOMBARDO

20 июн 2016 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в сентябре

5 июн 2016 : 		 DAVE LOMBARDO о новом альбоме SUICIDAL TENDENCIES и смерти Ника Менцы

16 май 2016 : 		 DAVE LOMBARDO в студии с SUICIDAL TENDENCIES

12 апр 2016 : 		 DAVE LOMBARDO продолжит выступать с SUICIDAL TENDENCIES

27 мар 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

20 мар 2016 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES и DAVE'a LOMBARDO

10 мар 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

28 фев 2016 : 		 DAVE LOMBARDO впервые выступил с SUICIDAL TENDENCIES

21 фев 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступит с SUICIDAL TENDENCIES

19 июн 2015 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

27 авг 2014 : 		 Умер басист SUICIDAL TENDENCIES

26 июн 2014 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

21 апр 2014 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

29 янв 2014 : 		 Швейцарец погиб после прыжка со сцены на концерте SUICIDAL TENDENCIES

4 дек 2013 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

23 мар 2013 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

13 мар 2013 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

24 фев 2013 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в марте

21 фев 2013 : 		 SUICIDAL TENDENCIES планируют новый альбом

31 окт 2012 : 		 Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES

16 июл 2012 : 		 Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

30 июн 2012 : 		 Басист METALLICA присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

14 июн 2012 : 		 Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

31 авг 2011 : 		 Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

3 авг 2010 : 		 Новый релиз от SUICIDAL TENDENCIES

7 янв 2010 : 		 DVD SUICIDAL TENDENCIES "Live At The Olympic Auditorium" выйдет в январе

16 авг 2006 : 		 Опубликован видеофрагмент концертного DVD от SUICIDAL TENDENCIES

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|||| 30 июн 2017

DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»

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В ходе недавнего интервью у барабанщиком SUICIDAL TENDENCIES и DEAD CROSS у Dave'a Lombardo спросили, есть ли шансы на ещё один альбом, несмотря на то, что Mike Muir недавно сказал, что "World Gone Mad" будет для команды последним:

«Я надеюсь. Искренне надеюсь. У меня есть ощущение, что у этого парня куда больше креативности и энергии, чем просто бросить полотенце. Я считаю, что Mike сейчас на коне, у него отличная группа и отличный послужной список, и я считаю, что он должен продолжать, и надеюсь, что он так и поступит. И я не прекращу просить его о новом альбоме. Я должен быть уверен в том, что его достану: "Чувак, мы должны что-то записать. Давай запишем. Давай, давай сделаем ещё один альбом. Почему нет?" Я стараюсь мотивировать музыкантов, с которыми нахожусь, потому что нет причин для остановки. Ты должен продолжать записываться, ты должен продолжать творить. Мы этим живём».

DAVE LOMBARDO Hopes There Will Be More SUICIDAL TENDENCIES Albums






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kliops144
30 июн 2017, 15:06		WGM, кстати, клевый.

Waсhturm
1 июл 2017, 14:07		Зачем?


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