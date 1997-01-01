DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»
В ходе недавнего интервью у барабанщиком SUICIDAL TENDENCIES и DEAD CROSS у Dave'a Lombardo спросили, есть ли шансы на ещё один альбом, несмотря на то, что Mike Muir недавно сказал, что "World Gone Mad" будет для команды последним:
«Я надеюсь. Искренне надеюсь. У меня есть ощущение, что у этого парня куда больше креативности и энергии, чем просто бросить полотенце. Я считаю, что Mike сейчас на коне, у него отличная группа и отличный послужной список, и я считаю, что он должен продолжать, и надеюсь, что он так и поступит. И я не прекращу просить его о новом альбоме. Я должен быть уверен в том, что его достану: "Чувак, мы должны что-то записать. Давай запишем. Давай, давай сделаем ещё один альбом. Почему нет?" Я стараюсь мотивировать музыкантов, с которыми нахожусь, потому что нет причин для остановки. Ты должен продолжать записываться, ты должен продолжать творить. Мы этим живём».
Kliops144
Waсhturm
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