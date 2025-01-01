сегодня



Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об альбоме CYCO MIKO



MIKE MUIR в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько он с коллегами близок к новой пластинке:



«Что ж, ирония судьбы в том, что следующий альбом будет — я только что подписал контракт с BMG — и это будет альбом CYCO MIKO [отсылка к псевдониму, под которым Mike выпускает сольные альбомы], который выйдет в начале следующего года. Но на самом деле это своего рода немного нового материала или неизданных вещей из всех разных проектов и групп, в которых я участвовал, и кое-что сделано по-другому, а кое-что сильно отличается во многих отношениях. И я думаю, что это, вероятно, подытоживает то, что мне нравится в музыке, и то, как я к ней отношусь. Это похоже на американские горки, хаотичные американские горки, в которых много того, что люди, вероятно, сочли бы неразберихой, но я думаю, что для меня это имеет смысл. А что касается SUICIDAL, то, вероятно, он выйдет позже в следующем году».



На вопрос, в чем секрет его долголетия, Mike ответил:



«Эм, ну, я думаю, что сейчас многое из этого — я имею в виду, что люди говорят, особенно в наши дни, о психических и физических проблемах. Что касается физического состояния, мой папа всегда говорил: "Пот не обманывает". И чтобы делать то, что я хочу, меня вдохновляет музыка — музыка, которая мне нравится, движет мной как физически, так и морально. И еще, нужно, чтобы у тебя был чистый разум и чистое тело. И поэтому я научился на ошибках многих людей, на их решениях, которые они приняли и которые они не могут изменить. И поэтому я стараюсь заботиться о себе. И я уверен, что это важная часть. Я обнаружил, что даже когда я был молод, многие мои друзья испытывали преждевременную горечь и могли по-настоящему выразить словами свое несчастье, но не могли предпринять никаких действий, чтобы изменить это. И это всегда бросалось в глаза и раздражало меня. И поэтому я в какой-то степени старался держать свое недовольство при себе и старался использовать его в качестве мотивации. Но я считаю, что в том же смысле никогда не следует расстраиваться из-за того, что тебе что-то нравится. Так что я не самый счастливый, жизнерадостный от природы человек, я не самый общительный, но в том же смысле, что и этот тур, я очень рад этому. И я думаю, это удивительно — заниматься таким делом так долго, оставаться актуальным в моем возрасте, быть живым и быть счастливым тем, где я нахожусь. И пусть будет много неидеальных моментов — организация тура, много сложных аспектов и тому подобное, за нами не стоит крупная корпоративная структура, которая бы всем этим занималась, но мы все друзья и семья, и мы делаем все, что в наших силах, и помогаем друг другу, и это единственный способ добиться успеха!»







