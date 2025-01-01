Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Новости
Suicidal Tendencies

*



27 окт 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об альбоме CYCO MIKO

2 сен 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом

18 апр 2025 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 апр 2025 : 		 SUICIDAL TENDENCIES готовят сингл

24 мар 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES о сольном материале

9 янв 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES думает о сольной пластинке

8 сен 2024 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Нельзя опускать руки!»

8 июл 2024 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

2 июл 2024 : 		 Есть ли шанс на новый альбом SUICIDAL TENDENCIES?

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

19 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

15 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG отыграл первое шоу с SUICIDAL TENDENCIES

14 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG: «Я не обращаю внимания на троллей»

7 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES

28 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»

22 ноя 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»

16 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о том, как на концерте SUICIDAL TENDENCIES получил бутылкой по голове

30 окт 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES

25 сен 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES упал со сцены

12 сен 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

31 июл 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком исполнят дебютный альбом

20 апр 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика

27 мар 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES готовит сольник

25 июл 2022 : 		 Погиб бывший басист SUICIDAL TENDENCIES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

22 дек 2021 : 		 MIKE MUIR — о том, почему DAVE LOMBARDO не выступал с SUICIDAL TENDENCIES
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об альбоме CYCO MIKO



MIKE MUIR в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько он с коллегами близок к новой пластинке:

«Что ж, ирония судьбы в том, что следующий альбом будет — я только что подписал контракт с BMG — и это будет альбом CYCO MIKO [отсылка к псевдониму, под которым Mike выпускает сольные альбомы], который выйдет в начале следующего года. Но на самом деле это своего рода немного нового материала или неизданных вещей из всех разных проектов и групп, в которых я участвовал, и кое-что сделано по-другому, а кое-что сильно отличается во многих отношениях. И я думаю, что это, вероятно, подытоживает то, что мне нравится в музыке, и то, как я к ней отношусь. Это похоже на американские горки, хаотичные американские горки, в которых много того, что люди, вероятно, сочли бы неразберихой, но я думаю, что для меня это имеет смысл. А что касается SUICIDAL, то, вероятно, он выйдет позже в следующем году».

На вопрос, в чем секрет его долголетия, Mike ответил:

«Эм, ну, я думаю, что сейчас многое из этого — я имею в виду, что люди говорят, особенно в наши дни, о психических и физических проблемах. Что касается физического состояния, мой папа всегда говорил: "Пот не обманывает". И чтобы делать то, что я хочу, меня вдохновляет музыка — музыка, которая мне нравится, движет мной как физически, так и морально. И еще, нужно, чтобы у тебя был чистый разум и чистое тело. И поэтому я научился на ошибках многих людей, на их решениях, которые они приняли и которые они не могут изменить. И поэтому я стараюсь заботиться о себе. И я уверен, что это важная часть. Я обнаружил, что даже когда я был молод, многие мои друзья испытывали преждевременную горечь и могли по-настоящему выразить словами свое несчастье, но не могли предпринять никаких действий, чтобы изменить это. И это всегда бросалось в глаза и раздражало меня. И поэтому я в какой-то степени старался держать свое недовольство при себе и старался использовать его в качестве мотивации. Но я считаю, что в том же смысле никогда не следует расстраиваться из-за того, что тебе что-то нравится. Так что я не самый счастливый, жизнерадостный от природы человек, я не самый общительный, но в том же смысле, что и этот тур, я очень рад этому. И я думаю, это удивительно — заниматься таким делом так долго, оставаться актуальным в моем возрасте, быть живым и быть счастливым тем, где я нахожусь. И пусть будет много неидеальных моментов — организация тура, много сложных аспектов и тому подобное, за нами не стоит крупная корпоративная структура, которая бы всем этим занималась, но мы все друзья и семья, и мы делаем все, что в наших силах, и помогаем друг другу, и это единственный способ добиться успеха!»




просмотров: 87

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
