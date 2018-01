14 янв 2018



Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет летом SUICIDAL TENDENCIES девятого марта выпустят новый ЕР, "Get Your Fight On!", который станет предвестником выходящего летом нового студийного альбома, в который войдет первая в истории коллектива кавер-версия — переосмысление композиции IGGY POP "I Got A Right".



EP будет доступна на CD, лимитированном виниле с карточкой для скачивания в цифровом виде и в цифровом варианте. Все те, кто оформит пред-заказ, получат возможность скачать композицию "Nothing To Lose".















