Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike' [43]
*MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе [43]
*SODOM расстались с гитаристом и ударником [38]
*KISS заставили журналиста снять футболку IRON MAIDEN [27]
*Новая песня MACHINE HEAD [26]
*
[= ||| все новости группы



*Suicidal Tendencies*



14 янв 2018 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет летом

18 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES выпустят EP в марте

5 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES завершили работу над новым EP

30 июн 2017 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»

28 июн 2017 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2017 : 		 Полиция сорвала шоу SUICIDAL TENDENCIES

12 май 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

3 мар 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

28 фев 2017 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES почтил память Билла Пакстона

11 дек 2016 : 		 Бывший басист SUICIDAL TENDENCIES подал иск

9 дек 2016 : 		 DAVE LOMBARDO исполняет “War Inside My Head”

12 ноя 2016 : 		 Испаноязычный трек SUICIDAL TENDENCIES

30 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES

31 авг 2016 : 		 Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES

22 авг 2016 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

7 авг 2016 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

16 июл 2016 : 		 Тизер нового альбома SUICIDAL TENDENCIES

30 июн 2016 : 		 Название нового альбома SUICIDAL TENDENCIES

24 июн 2016 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES о приходе DAVE'a LOMBARDO

20 июн 2016 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в сентябре

5 июн 2016 : 		 DAVE LOMBARDO о новом альбоме SUICIDAL TENDENCIES и смерти Ника Менцы

16 май 2016 : 		 DAVE LOMBARDO в студии с SUICIDAL TENDENCIES

12 апр 2016 : 		 DAVE LOMBARDO продолжит выступать с SUICIDAL TENDENCIES

27 мар 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

20 мар 2016 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES и DAVE'a LOMBARDO

10 мар 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

28 фев 2016 : 		 DAVE LOMBARDO впервые выступил с SUICIDAL TENDENCIES

21 фев 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступит с SUICIDAL TENDENCIES

19 июн 2015 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

27 авг 2014 : 		 Умер басист SUICIDAL TENDENCIES

26 июн 2014 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

21 апр 2014 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

29 янв 2014 : 		 Швейцарец погиб после прыжка со сцены на концерте SUICIDAL TENDENCIES

4 дек 2013 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

23 мар 2013 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

13 мар 2013 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

24 фев 2013 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в марте

21 фев 2013 : 		 SUICIDAL TENDENCIES планируют новый альбом

31 окт 2012 : 		 Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES

16 июл 2012 : 		 Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

30 июн 2012 : 		 Басист METALLICA присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

14 июн 2012 : 		 Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

31 авг 2011 : 		 Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

3 авг 2010 : 		 Новый релиз от SUICIDAL TENDENCIES

7 янв 2010 : 		 DVD SUICIDAL TENDENCIES "Live At The Olympic Auditorium" выйдет в январе

16 авг 2006 : 		 Опубликован видеофрагмент концертного DVD от SUICIDAL TENDENCIES

| - |
|||| 14 янв 2018

Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет летом

*
zoom
*
* *
SUICIDAL TENDENCIES девятого марта выпустят новый ЕР, "Get Your Fight On!", который станет предвестником выходящего летом нового студийного альбома, в который войдет первая в истории коллектива кавер-версия — переосмысление композиции IGGY POP "I Got A Right".

EP будет доступна на CD, лимитированном виниле с карточкой для скачивания в цифровом виде и в цифровом варианте. Все те, кто оформит пред-заказ, получат возможность скачать композицию "Nothing To Lose".





SUICIDAL TENDENCIES: 'Get Your Fight On!' EP Digital Pre-Orders To Include Immediate Download Of 'Nothing To Lose'



Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 420

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом