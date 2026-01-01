Arts
Новости
*

Suicidal Tendencies

*



13 янв 2026 : 		 JAY WEINBERG уходит из SUICIDAL TENDENCIES

27 окт 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об альбоме CYCO MIKO

2 сен 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом

18 апр 2025 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 апр 2025 : 		 SUICIDAL TENDENCIES готовят сингл

24 мар 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES о сольном материале

9 янв 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES думает о сольной пластинке

8 сен 2024 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Нельзя опускать руки!»

8 июл 2024 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

2 июл 2024 : 		 Есть ли шанс на новый альбом SUICIDAL TENDENCIES?

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

19 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

15 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG отыграл первое шоу с SUICIDAL TENDENCIES

14 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG: «Я не обращаю внимания на троллей»

7 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES

28 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»

22 ноя 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»

16 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о том, как на концерте SUICIDAL TENDENCIES получил бутылкой по голове

30 окт 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES

25 сен 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES упал со сцены

12 сен 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

31 июл 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком исполнят дебютный альбом

20 апр 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика

27 мар 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES готовит сольник

25 июл 2022 : 		 Погиб бывший басист SUICIDAL TENDENCIES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
JAY WEINBERG уходит из SUICIDAL TENDENCIES



JAY WEINBERG опубликовал следующее сообщение:

«Поскольку 2026 год обещает быть захватывающим и насыщенным, я хотел бы поблагодарить @suicidaltendencies за то, что они пригласили меня на эти невероятные полтора года выступлений! Это была бомба!

С появлением на свет моего первого ребенка от @chloweinberg я посвящаю время таким увлекательным проектам, как @portraitsofanapparition, растущей серии совместных работ, наконец-то созданию полноценного домашнего творческого пространства и нескольким новым работающим проектам, о которых я пока не могу объявить. Несмотря на то, что в течение следующих пяти месяцев предстоит проделать еще много работы, я был рад взять на себя обязательство наконец-то довести эти работы до художественного совершенства, прежде чем мое внимание естественным образом переключится на то, чтобы стать отцом в первый раз.

Хотя я не буду джемовать с ребятами, я не могу переоценить ту любовь и уважение, которые я испытываю к ним, к SUICIDAL Army и их большой семье, а также ко всем фанатам cyco, с которыми я познакомился на шести континентах, выступая с концертами одной из моих любимых групп!

Mike, Dean, @benweinman и @tyetru: вы, ребята, помогли другу, когда ему было плохо, и дали ему возможность по-настоящему прочувствовать послание "Вам меня не сломить" в тот момент, когда он больше всего в этом нуждался. Я не знаю, как вас за это отблагодарить, и мне не терпится увидеть, что вы все будете делать дальше.

Я буквально не могу представить свою жизнь барабанщика без глубокого влияния SUICIDAL TENDENCIES. Многие из моих кумиров-барабанщиков внесли свой вклад в историческое наследие этой группы, и для меня большая честь внести свой вклад в это дело.

Нашим замечательным коллегам техникам @deathtotravis, @chris.waiau, @coreykoniz, @jonrechsteiner, @gallowsdrums, @ssamhaven, @chuckzillathekilla, @bradhinds, @mrsn_th, @rafael_galbes, @andrekbelo, @andrewrmrtaylor, Brendan, Mathieu — огромное спасибо вам, ребята, за все!»




просмотров: 213

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
