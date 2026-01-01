сегодня



JAY WEINBERG уходит из SUICIDAL TENDENCIES



JAY WEINBERG опубликовал следующее сообщение:



«Поскольку 2026 год обещает быть захватывающим и насыщенным, я хотел бы поблагодарить @suicidaltendencies за то, что они пригласили меня на эти невероятные полтора года выступлений! Это была бомба!



С появлением на свет моего первого ребенка от @chloweinberg я посвящаю время таким увлекательным проектам, как @portraitsofanapparition, растущей серии совместных работ, наконец-то созданию полноценного домашнего творческого пространства и нескольким новым работающим проектам, о которых я пока не могу объявить. Несмотря на то, что в течение следующих пяти месяцев предстоит проделать еще много работы, я был рад взять на себя обязательство наконец-то довести эти работы до художественного совершенства, прежде чем мое внимание естественным образом переключится на то, чтобы стать отцом в первый раз.



Хотя я не буду джемовать с ребятами, я не могу переоценить ту любовь и уважение, которые я испытываю к ним, к SUICIDAL Army и их большой семье, а также ко всем фанатам cyco, с которыми я познакомился на шести континентах, выступая с концертами одной из моих любимых групп!



Mike, Dean, @benweinman и @tyetru: вы, ребята, помогли другу, когда ему было плохо, и дали ему возможность по-настоящему прочувствовать послание "Вам меня не сломить" в тот момент, когда он больше всего в этом нуждался. Я не знаю, как вас за это отблагодарить, и мне не терпится увидеть, что вы все будете делать дальше.



Я буквально не могу представить свою жизнь барабанщика без глубокого влияния SUICIDAL TENDENCIES. Многие из моих кумиров-барабанщиков внесли свой вклад в историческое наследие этой группы, и для меня большая честь внести свой вклад в это дело.



Нашим замечательным коллегам техникам @deathtotravis, @chris.waiau, @coreykoniz, @jonrechsteiner, @gallowsdrums, @ssamhaven, @chuckzillathekilla, @bradhinds, @mrsn_th, @rafael_galbes, @andrekbelo, @andrewrmrtaylor, Brendan, Mathieu — огромное спасибо вам, ребята, за все!»







+0 -0



просмотров: 213

