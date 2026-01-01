Arts
*

Suicidal Tendencies

*



5 мар 2026 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об искусственном интеллекте

4 фев 2026 : 		 SUICIDAL TENDENCIES выступили с новым ударником

26 янв 2026 : 		 SUICIDAL TENDENCIES нашли барабанщика

13 янв 2026 : 		 JAY WEINBERG уходит из SUICIDAL TENDENCIES

27 окт 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об альбоме CYCO MIKO

2 сен 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом

18 апр 2025 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 апр 2025 : 		 SUICIDAL TENDENCIES готовят сингл

24 мар 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES о сольном материале

9 янв 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES думает о сольной пластинке

8 сен 2024 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Нельзя опускать руки!»

8 июл 2024 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

2 июл 2024 : 		 Есть ли шанс на новый альбом SUICIDAL TENDENCIES?

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

19 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

15 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG отыграл первое шоу с SUICIDAL TENDENCIES

14 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG: «Я не обращаю внимания на троллей»

7 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES

28 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»

22 ноя 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»

16 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о том, как на концерте SUICIDAL TENDENCIES получил бутылкой по голове

30 окт 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES

25 сен 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES упал со сцены

12 сен 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

31 июл 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком исполнят дебютный альбом

20 апр 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об искусственном интеллекте



В недавнем интервью у Mike Muir спросили, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:

«Моя проблема, я полагаю, на гуманистическом уровне заключается в том, что, когда дело доходит до выбора, если вы помещаете кого-то в комнату и даете ему выбор: "Эй, тебе придется пробежать это, перелезть через то, проехать три мили здесь и развернуться проплыв среди крокодилов, а потом возвращайся, и ты можешь получить что-то годное, или ты просто можешь нажать вот эту кнопку, и у тебя может быть сразу три", — и люди будут нажимать на кнопку, чтобы получить три.

Я уверен, что иногда путь важнее конечного результата, и я считаю, что люди теряют надежду на этот путь. И на этом пути вы узнаете, действительно ли оно того стоит. И тогда вам приходится приспосабливаться, вы испытываете себя, и это создает и развивает творческий потенциал и тому подобное. Когда вы отказываетесь от силы и творчества, я считаю, что это уничтожает многие величайшие достижения человечества. И тогда вы просто становитесь идолопоклонниками. Не хочу показаться театральным, но это пугает меня больше всего на свете, потому что я думаю, что нет ничего прекраснее, чем когда люди проявляют себя наилучшим образом, и независимо от того, преодолевают ли они какие-либо препятствия, которые у них есть на пути, это и то, и другое — это же потрясающе. Наверняка подобное распространяется и на другие сферы. Вот что меня беспокоит. Быть может люди смогут погрузиться в философию или технологии, которые одержат верх, но мы уже давно ведем эту дискуссию. Поэтому я просто надеюсь, что люди не потеряют себя раньше, чем найдут».

После того, как интервьюер отметил, что SUICIDAL TENDENCIES с годами всегда расширяли свое звучание, а не просто повторяли то, что было сделано ранее, Mike согласился с ним.

«Да. Что касается нас, то мы всегда придерживались такого подхода, что записи — это как главы в книге, и вы не можете просто переписывать одну и ту же главу несколько раз. Есть определенные группы, которые очень успешны, но с каждой записью ты не можешь сказать, прошло ли 10 или 20 лет, ты знаешь, кто это. Это круто. Но что касается нас, то мы хотим, чтобы все было по-другому. Мы делаем это не для того, чтобы людям это нравилось. Например, если вы повар и просто хотите, чтобы блюдо понравилось людям, вы добавляете больше сахара. Но мы не сахарная группа. Мы любим специи, мы любим острое, мы любим сложные блюда, и иногда это не то, что нравится всем.

На протяжении многих лет многие люди говорили мне: "Вау, прошу прощения". Когда вышла эта пластинка, я подумал, что она отстойная. И 10 лет спустя кто-то ее поставил. И я такой: "Ого, что это?" Я опять послушал ее. И она мне очень понравилась." Или они говорят: "Эй, я знал эту песню. И это было что-то вроде: "Ну окей". А потом что-то случилось, и текст просто исчез, и они думают: "Это же совершенно другая песня". Вот чего люди добиваются в жизни. Если вы сломаете руку, вы не сможете дать кому-то пенициллин все срастется. Пенициллин спасает множество жизней, но он не вылечит сломанную руку, не избавит от рака. он не избавит людей от психических расстройств и прочего. Поэтому я считаю, что не существует универсального подхода ко всему».




