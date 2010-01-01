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*Suicidal Tendencies*



20 янв 2018 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 янв 2018 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет летом

18 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES выпустят EP в марте

5 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES завершили работу над новым EP

30 июн 2017 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»

28 июн 2017 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2017 : 		 Полиция сорвала шоу SUICIDAL TENDENCIES

12 май 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

3 мар 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

28 фев 2017 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES почтил память Билла Пакстона

11 дек 2016 : 		 Бывший басист SUICIDAL TENDENCIES подал иск

9 дек 2016 : 		 DAVE LOMBARDO исполняет “War Inside My Head”

12 ноя 2016 : 		 Испаноязычный трек SUICIDAL TENDENCIES

30 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES

31 авг 2016 : 		 Фрагмент новой песни SUICIDAL TENDENCIES

22 авг 2016 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

7 авг 2016 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

16 июл 2016 : 		 Тизер нового альбома SUICIDAL TENDENCIES

30 июн 2016 : 		 Название нового альбома SUICIDAL TENDENCIES

24 июн 2016 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES о приходе DAVE'a LOMBARDO

20 июн 2016 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в сентябре

5 июн 2016 : 		 DAVE LOMBARDO о новом альбоме SUICIDAL TENDENCIES и смерти Ника Менцы

16 май 2016 : 		 DAVE LOMBARDO в студии с SUICIDAL TENDENCIES

12 апр 2016 : 		 DAVE LOMBARDO продолжит выступать с SUICIDAL TENDENCIES

27 мар 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

20 мар 2016 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES и DAVE'a LOMBARDO

10 мар 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

28 фев 2016 : 		 DAVE LOMBARDO впервые выступил с SUICIDAL TENDENCIES

21 фев 2016 : 		 DAVE LOMBARDO выступит с SUICIDAL TENDENCIES

19 июн 2015 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

27 авг 2014 : 		 Умер басист SUICIDAL TENDENCIES

26 июн 2014 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

21 апр 2014 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

29 янв 2014 : 		 Швейцарец погиб после прыжка со сцены на концерте SUICIDAL TENDENCIES

4 дек 2013 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

23 мар 2013 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

13 мар 2013 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

24 фев 2013 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет в марте

21 фев 2013 : 		 SUICIDAL TENDENCIES планируют новый альбом

31 окт 2012 : 		 Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES

16 июл 2012 : 		 Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

30 июн 2012 : 		 Басист METALLICA присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

14 июн 2012 : 		 Видео полного концерта SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

31 авг 2011 : 		 Качественное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

3 авг 2010 : 		 Новый релиз от SUICIDAL TENDENCIES

7 янв 2010 : 		 DVD SUICIDAL TENDENCIES "Live At The Olympic Auditorium" выйдет в январе

16 авг 2006 : 		 Опубликован видеофрагмент концертного DVD от SUICIDAL TENDENCIES

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Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

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"Nothing To Lose", новая песня группы SUICIDAL TENDENCIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Get Your Fight On!", выход которого запланирован на девятое марта:

01. Nothing To Lose
02. Get United
03. iAuthority
04. Ain't Mess'n Around
05. S.E.D.
06. I Got A Right
07. Get Your Right On! (Acoustic Version)
08. Get Your Bass On! (Bass Instrumental)
09. Get Your Shred On! (Guitar Instrumental)
10. Get Your Fight On! (LP Version)





Listen To New SUICIDAL TENDENCIES Song 'Nothing To Lose' From 'Get Your Fight On!' EP






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