сегодня



Новая песня SUICIDAL TENDENCIES "Nothing To Lose", новая песня группы SUICIDAL TENDENCIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Get Your Fight On!", выход которого запланирован на девятое марта:



01. Nothing To Lose

02. Get United

03. iAuthority

04. Ain't Mess'n Around

05. S.E.D.

06. I Got A Right

07. Get Your Right On! (Acoustic Version)

08. Get Your Bass On! (Bass Instrumental)

09. Get Your Shred On! (Guitar Instrumental)

10. Get Your Fight On! (LP Version)























просмотров: 86