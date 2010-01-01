Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

"Nothing To Lose", новая песня группы SUICIDAL TENDENCIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Get Your Fight On!", выход которого запланирован на девятое марта:
01. Nothing To Lose
02. Get United
03. iAuthority
04. Ain't Mess'n Around
05. S.E.D.
06. I Got A Right
07. Get Your Right On! (Acoustic Version)
08. Get Your Bass On! (Bass Instrumental)
09. Get Your Shred On! (Guitar Instrumental)
10. Get Your Fight On! (LP Version)
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