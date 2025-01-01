сегодня



Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом



Mike Muir в недавнем интервью спросили, означает ли недавний выпуск SUICIDAL TENDENCIES "Adrenaline Addict" начало серии новых песен:



«Это довольно длинный и запутанный путь, как и все, что связано с SUICIDAL. Изначально эта песня была написана с Josh Paul, который был нашим бывшим басистом, и Nisha. В плане текста она на самом деле очень НАША, и мы ставили ее для некоторых людей, которые сочли это первоклассным номером SUICIDAL. А потом я сделал это и попыталcя спеть так, как пела Nisha, но все звучало неправильно, и в этом не было того лирического смысла, и все такое прочее. И вот мы смогли записать все до тура [SUICIDAL TENDENCIES], и это будет на пластинке CYCO MIKO», — добавил он, имея в виду псевдоним, под которым он выпускает сольные альбомы.



Комментируя то, что поклонники могут ожидать услышать на грядущем альбоме CYCO MIKO, Mike сказал:



«На пластинке CYCO MIKO будет несколько новых SUICIDAL, новых INFECTIOUS GROOVES мелодий, разные проекты и разные темы, которые я сделал, разные песни в разных вариантах исполнения, как будто я пою на испанском, а также с Robert Trujillo из METALLICA, который помогал мне на этом альбоме и пристыдил меня. Но это разные элементы. Все своего рода американские горки, которые, вероятно, следовало бы осудить, но кататься на них чертовски весело, если не боишься упасть. В общем, это весело. Так что альбом выйдет в начале следующего года. А затем SUICIDAL, собственно альбом SUICIDAL выйдет после этого. И еще пара треков SUICIDAL войдут в CYCO MIKO».







