Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 23
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Suicidal Tendencies

2 сен 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом

18 апр 2025 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 апр 2025 : 		 SUICIDAL TENDENCIES готовят сингл

24 мар 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES о сольном материале

9 янв 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES думает о сольной пластинке

8 сен 2024 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Нельзя опускать руки!»

8 июл 2024 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

2 июл 2024 : 		 Есть ли шанс на новый альбом SUICIDAL TENDENCIES?

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

19 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

15 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG отыграл первое шоу с SUICIDAL TENDENCIES

14 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG: «Я не обращаю внимания на троллей»

7 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES

28 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»

22 ноя 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»

16 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о том, как на концерте SUICIDAL TENDENCIES получил бутылкой по голове

30 окт 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES

25 сен 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES упал со сцены

12 сен 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

31 июл 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком исполнят дебютный альбом

20 апр 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика

27 мар 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES готовит сольник

25 июл 2022 : 		 Погиб бывший басист SUICIDAL TENDENCIES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

22 дек 2021 : 		 MIKE MUIR — о том, почему DAVE LOMBARDO не выступал с SUICIDAL TENDENCIES

16 дек 2021 : 		 Сын ROBERT'a TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES
Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом



Mike Muir в недавнем интервью спросили, означает ли недавний выпуск SUICIDAL TENDENCIES "Adrenaline Addict" начало серии новых песен:

«Это довольно длинный и запутанный путь, как и все, что связано с SUICIDAL. Изначально эта песня была написана с Josh Paul, который был нашим бывшим басистом, и Nisha. В плане текста она на самом деле очень НАША, и мы ставили ее для некоторых людей, которые сочли это первоклассным номером SUICIDAL. А потом я сделал это и попыталcя спеть так, как пела Nisha, но все звучало неправильно, и в этом не было того лирического смысла, и все такое прочее. И вот мы смогли записать все до тура [SUICIDAL TENDENCIES], и это будет на пластинке CYCO MIKO», — добавил он, имея в виду псевдоним, под которым он выпускает сольные альбомы.

Комментируя то, что поклонники могут ожидать услышать на грядущем альбоме CYCO MIKO, Mike сказал:

«На пластинке CYCO MIKO будет несколько новых SUICIDAL, новых INFECTIOUS GROOVES мелодий, разные проекты и разные темы, которые я сделал, разные песни в разных вариантах исполнения, как будто я пою на испанском, а также с Robert Trujillo из METALLICA, который помогал мне на этом альбоме и пристыдил меня. Но это разные элементы. Все своего рода американские горки, которые, вероятно, следовало бы осудить, но кататься на них чертовски весело, если не боишься упасть. В общем, это весело. Так что альбом выйдет в начале следующего года. А затем SUICIDAL, собственно альбом SUICIDAL выйдет после этого. И еще пара треков SUICIDAL войдут в CYCO MIKO».




просмотров: 39

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом