Новости
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Suicidal Tendencies

*



26 янв 2026 : 		 SUICIDAL TENDENCIES нашли барабанщика

13 янв 2026 : 		 JAY WEINBERG уходит из SUICIDAL TENDENCIES

27 окт 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES об альбоме CYCO MIKO

2 сен 2025 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES обещает новый альбом

18 апр 2025 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 апр 2025 : 		 SUICIDAL TENDENCIES готовят сингл

24 мар 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES о сольном материале

9 янв 2025 : 		 Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES думает о сольной пластинке

8 сен 2024 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Нельзя опускать руки!»

8 июл 2024 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

2 июл 2024 : 		 Есть ли шанс на новый альбом SUICIDAL TENDENCIES?

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

19 мар 2024 : 		 Drum-cam от SUICIDAL TENDENCIES

15 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG отыграл первое шоу с SUICIDAL TENDENCIES

14 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG: «Я не обращаю внимания на троллей»

7 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES

28 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»

22 ноя 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»

16 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о том, как на концерте SUICIDAL TENDENCIES получил бутылкой по голове

30 окт 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES

25 сен 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES упал со сцены

12 сен 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

31 июл 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком исполнят дебютный альбом

20 апр 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика

27 мар 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES готовит сольник

25 июл 2022 : 		 Погиб бывший басист SUICIDAL TENDENCIES
| - |

|||| сегодня

SUICIDAL TENDENCIES нашли барабанщика



SUICIDAL TENDENCIES сообщили о том, что новым ударником группы стал Xavier Ware:

«Мы рады сообщить, что Х стал новым барабанщиком SxTx! Он уже записал несколько треков для альбома CYCO MIKO и готов к тому, чтобы официально стать членов ST в рамках выступления в ShipRocked Cruise. Это будет наш третий круиз и с каждым разом все лучше!

С нетерпением ждем встречи со всеми вами в его рамках, а также на отдельных концертах и фестивальных сетах в этом году. Еще раз поприветствуйте в нашем составе Х и ждите новых анонсов!»






 ||| =]
[=     =]
