SUICIDAL TENDENCIES нашли барабанщика



SUICIDAL TENDENCIES сообщили о том, что новым ударником группы стал Xavier Ware:



«Мы рады сообщить, что Х стал новым барабанщиком SxTx! Он уже записал несколько треков для альбома CYCO MIKO и готов к тому, чтобы официально стать членов ST в рамках выступления в ShipRocked Cruise. Это будет наш третий круиз и с каждым разом все лучше!



С нетерпением ждем встречи со всеми вами в его рамках, а также на отдельных концертах и фестивальных сетах в этом году. Еще раз поприветствуйте в нашем составе Х и ждите новых анонсов!»











