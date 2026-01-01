30 мар 2026 : 		 PRONG закончили работу над альбомом

15 фев 2026 : 		 Концертное видео PRONG

12 янв 2026 : 		 Концертный альбом PRONG выйдет весной

12 окт 2025 : 		 PRONG выпустят два релиза в 2026

28 июн 2025 : 		 PRONG на Napalm Records

7 мар 2025 : 		 Умер бывший ударник MINISTRY и PRONG

16 апр 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG: Видео

7 мар 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG

12 окт 2023 : 		 PRONG отметили выход альбома

9 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «В одночасье всё стало ненормальным»

7 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего»

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

7 сен 2023 : 		 Новое видео PRONG

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PRONG

3 авг 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

12 янв 2023 : 		 Новая песня PRONG

13 дек 2022 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG

13 окт 2022 : 		 PRONG работают над новым альбомом

23 мар 2022 : 		 Видео с выступления PRONG

18 июн 2021 : 		 Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD

4 фев 2020 : 		 TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили

25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PRONG

3 июл 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 янв 2019 : 		 TOMMY VICTOR о 30 годах в PRONG
PRONG закончили работу над альбомом



Гитарист PRONG Tommy Victor в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:

«Я только что закончил работу над новым альбомом… Он должен выйти в ноябре. Мы пытаемся организовать тур в его поддержку. И мы только что подписали новый контракт с Napalm Records».

О музыкальном и лирическом направлении нового альбома PRONG он сказал:

«Этот альбом — настоящий, ему плевать на то, что происходит сегодня. Так что мы просто делаем то, что делаем, и хорошо проводим время. По-своему это, конечно, современно, но я все равно пытаюсь сделать что-то другое, что-то необычное для слушателя, что-то захватывающее. Это сложно, потому что под солнцем нет ничего нового, все уже давно придумано.... »




