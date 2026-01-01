PRONG закончили работу над альбомом



Гитарист PRONG Tommy Victor в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:



«Я только что закончил работу над новым альбомом… Он должен выйти в ноябре. Мы пытаемся организовать тур в его поддержку. И мы только что подписали новый контракт с Napalm Records».



О музыкальном и лирическом направлении нового альбома PRONG он сказал:



«Этот альбом — настоящий, ему плевать на то, что происходит сегодня. Так что мы просто делаем то, что делаем, и хорошо проводим время. По-своему это, конечно, современно, но я все равно пытаюсь сделать что-то другое, что-то необычное для слушателя, что-то захватывающее. Это сложно, потому что под солнцем нет ничего нового, все уже давно придумано.... »







