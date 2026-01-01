Лидер PRONG обещает более быструю пластинкку
Tommy Victor в недавнем интервью поговорил о том, как идет работа над новым альбомом PRONG:
«Он в процессе сведения. Мы закончили [запись], так что все было сделано быстро. И именно так был записан [классический второй альбом PRONG, 1990-е] "Beg To Different", о котором мы на самом деле особо не задумывались. Мы просто решили: "Ладно, у нас есть немного времени. Давайте запишем эту пластинку". И мы закончили ее очень быстро».
Что касается музыкального направления предстоящего альбома PRONG, Tommy сказал:
«Я считаю, на нем есть несколько действительно хороших песен — несколько по-настоящему быстрых. В нем есть немного грув-металла. Он быстрее, чем "State Of Emergency". И, как мне кажется, все вышло более разнообразно. Так что, да, я вполне доволен».
