*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 29
30 апр 2026 : 		 Лидер PRONG обещает более быструю пластинкку

30 мар 2026 : 		 PRONG закончили работу над альбомом

15 фев 2026 : 		 Концертное видео PRONG

12 янв 2026 : 		 Концертный альбом PRONG выйдет весной

12 окт 2025 : 		 PRONG выпустят два релиза в 2026

28 июн 2025 : 		 PRONG на Napalm Records

7 мар 2025 : 		 Умер бывший ударник MINISTRY и PRONG

16 апр 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG: Видео

7 мар 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG

12 окт 2023 : 		 PRONG отметили выход альбома

9 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «В одночасье всё стало ненормальным»

7 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего»

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

7 сен 2023 : 		 Новое видео PRONG

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PRONG

3 авг 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

12 янв 2023 : 		 Новая песня PRONG

13 дек 2022 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG

13 окт 2022 : 		 PRONG работают над новым альбомом

23 мар 2022 : 		 Видео с выступления PRONG

18 июн 2021 : 		 Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD

4 фев 2020 : 		 TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили

25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PRONG

3 июл 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью
Лидер PRONG обещает более быструю пластинкку



Tommy Victor в недавнем интервью поговорил о том, как идет работа над новым альбомом PRONG:

«Он в процессе сведения. Мы закончили [запись], так что все было сделано быстро. И именно так был записан [классический второй альбом PRONG, 1990-е] "Beg To Different", о котором мы на самом деле особо не задумывались. Мы просто решили: "Ладно, у нас есть немного времени. Давайте запишем эту пластинку". И мы закончили ее очень быстро».

Что касается музыкального направления предстоящего альбома PRONG, Tommy сказал:

«Я считаю, на нем есть несколько действительно хороших песен — несколько по-настоящему быстрых. В нем есть немного грув-металла. Он быстрее, чем "State Of Emergency". И, как мне кажется, все вышло более разнообразно. Так что, да, я вполне доволен».




