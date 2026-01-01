Новый альбом PRONG выйдет осенью

PRONG выпустят новую пластинку, получившую название "Prong", шестого ноября на Napalm Records. Он будет доступен на виниле разных цветов, в цифровом варианте и на CD:
01. The Banner
02. New Commission
03. The Uprising
04. Uncertain Truth
05. Fear The Sun
06. Commonsense Resolution
07. Doomed World
08. Proportionate Response
09. Transgression
10. Simulated Drowning
11. Our Continuance
12. Out Of Body (bonus track)
13. Cruel Summer (bonus track)
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