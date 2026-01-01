*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 25
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Rival Sons

10 май 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS: «У нас есть готовая музыка»

31 мар 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS обещает очень грубый альбом

19 янв 2026 : 		 RIVAL SONS готовы к работе

11 янв 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS представил сингл

12 ноя 2025 : 		 Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом

6 июл 2025 : 		 Группа RIVAL SONS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

14 дек 2024 : 		 Концертное видео RIVAL SONS

10 дек 2024 : 		 RIVAL SONS думают о новом материале

14 ноя 2024 : 		 RIVAL SONS готовят два релиза

19 янв 2024 : 		 Гитарист RIVAL SONS: «В нашем деле стать алкоголиком проще простого»

25 сен 2023 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 авг 2023 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет осенью

7 май 2023 : 		 Акустика от RIVAL SONS

5 апр 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

23 янв 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 окт 2022 : 		 Новое видео RIVAL SONS

24 ноя 2021 : 		 Рассказ о юбилейном туре RIVAL SONS

3 ноя 2021 : 		 RIVAL SONS почти закончили запись

20 июн 2021 : 		 RIVAL SONS работают над альбомом

4 июн 2021 : 		 RIVAL SONS проведут стрим

25 фев 2021 : 		 RIVAL SONS основали лейбл

6 янв 2021 : 		 RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна

26 апр 2020 : 		 Акустика от RIVAL SONS

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

5 сен 2019 : 		 JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS

20 авг 2019 : 		 Акустика от RIVAL SONS
Вокалист RIVAL SONS: «У нас есть готовая музыка»



JAY BUCHANAN в недавнем интервью отвечая на вопрос, думал ли он уже о возможном музыкальном направлении следующего альбома группы, который он и его коллеги по группе собираются записывать в ближайшие месяцы, сказал:

«Да, думал. И кое-какая музыка уже написана, песни уже есть. Но мне кажется, когда мы все окажемся вместе в студии и увидим, какую энергию начнет приобретать музыка, какими станут сами песни, — вот это, думаю, и будет определяющим. Потому что песни — это одно, но еще есть энергия группы, и когда мы вместе, мы становимся чем-то большим, чем просто сумма отдельных частей. В лучшем своем проявлении. И я думаю, очень важно дать этому духу, этой энергии возможность быть собой и делать то, что она должна делать. Так что увидим, когда зайдем в студию. И кое-что будем писать уже прямо там.

В каком-то смысле последние два альбома, которые мы выпустили — “Darkfighter” и “Lightbringer” — были очень серьезным творческим экспериментом. И я очень горжусь этими пластинками, потому что мы сделали музыку, которая вообще ни на кого не похожа. Но в то же время мне кажется, что, возможно, сейчас мы смотрим в сторону своего рода возвращения к корням — вернуть этот саунд маленького клуба, тесной потной сцены, вот эту высокоэнергетичную атмосферу. Я точно хочу сделать что-то такое хотя бы в ряде песен. Но каким будет весь альбом целиком — это еще предстоит понять».




 

