Вокалист RIVAL SONS: «У нас есть готовая музыка»



JAY BUCHANAN в недавнем интервью отвечая на вопрос, думал ли он уже о возможном музыкальном направлении следующего альбома группы, который он и его коллеги по группе собираются записывать в ближайшие месяцы, сказал:



«Да, думал. И кое-какая музыка уже написана, песни уже есть. Но мне кажется, когда мы все окажемся вместе в студии и увидим, какую энергию начнет приобретать музыка, какими станут сами песни, — вот это, думаю, и будет определяющим. Потому что песни — это одно, но еще есть энергия группы, и когда мы вместе, мы становимся чем-то большим, чем просто сумма отдельных частей. В лучшем своем проявлении. И я думаю, очень важно дать этому духу, этой энергии возможность быть собой и делать то, что она должна делать. Так что увидим, когда зайдем в студию. И кое-что будем писать уже прямо там.



В каком-то смысле последние два альбома, которые мы выпустили — “Darkfighter” и “Lightbringer” — были очень серьезным творческим экспериментом. И я очень горжусь этими пластинками, потому что мы сделали музыку, которая вообще ни на кого не похожа. Но в то же время мне кажется, что, возможно, сейчас мы смотрим в сторону своего рода возвращения к корням — вернуть этот саунд маленького клуба, тесной потной сцены, вот эту высокоэнергетичную атмосферу. Я точно хочу сделать что-то такое хотя бы в ряде песен. Но каким будет весь альбом целиком — это еще предстоит понять».







