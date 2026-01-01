Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 28
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
28 май 2026 : 		 Барабанщик RIVAL SONS: «На новом альбоме мы будем более грубыми!»

10 май 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS: «У нас есть готовая музыка»

31 мар 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS обещает очень грубый альбом

19 янв 2026 : 		 RIVAL SONS готовы к работе

11 янв 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS представил сингл

12 ноя 2025 : 		 Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом

6 июл 2025 : 		 Группа RIVAL SONS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

14 дек 2024 : 		 Концертное видео RIVAL SONS

10 дек 2024 : 		 RIVAL SONS думают о новом материале

14 ноя 2024 : 		 RIVAL SONS готовят два релиза

19 янв 2024 : 		 Гитарист RIVAL SONS: «В нашем деле стать алкоголиком проще простого»

25 сен 2023 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 авг 2023 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет осенью

7 май 2023 : 		 Акустика от RIVAL SONS

5 апр 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

23 янв 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 окт 2022 : 		 Новое видео RIVAL SONS

24 ноя 2021 : 		 Рассказ о юбилейном туре RIVAL SONS

3 ноя 2021 : 		 RIVAL SONS почти закончили запись

20 июн 2021 : 		 RIVAL SONS работают над альбомом

4 июн 2021 : 		 RIVAL SONS проведут стрим

25 фев 2021 : 		 RIVAL SONS основали лейбл

6 янв 2021 : 		 RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна

26 апр 2020 : 		 Акустика от RIVAL SONS

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

5 сен 2019 : 		 JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS
Барабанщик RIVAL SONS: «На новом альбоме мы будем более грубыми!»



MIKE MILEY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие настроения царят сейчас в RIVAL SONS и как их можно сравнить с теми, которые были при создании последних пары альбомов:

«Последние пару альбомов делались во времена COVID, так что это был полный хаос. Реально безумные времена. “Darkfighter” и “Lightbringer” записывались во время локдаунов, поэтому мы работали из дома. Собирали идеи по домам, а потом уже ехали в студии Dave Cobb в Нэшвилле и Саваннее, штат Джорджия. И в итоге у нас накопилось больше 20 песен. Сначала это вообще выглядело как двойной альбом, а потом всё превратилось в две отдельные пластинки. А с новым альбомом, думаю, общий настрой такой: мы хотим вернуться к своим корням. И под “корнями” я имею в виду ранние времена RIVAL SONS — вроде “Pressure & Time” или нашего EP, где всё было более сырое и грубое.

“Lightbringer” и “Darkfighter” — наверное, наши самые вылизанные записи в том смысле, что мы очень долго работали над материалом. А вот “Pressure & Time” был написан, записан, сведен и прошел мастеринг меньше чем за месяц. То же самое было с “Great Western Valkyrie” и “Hollow Bones”. Наш EP вообще сделали за неделю. А “Before The Fire”, наш дебютный альбом, записали за три недели. Мы заходили в студию и делали по песне в день. Придумывали рифф прямо на месте. Я впервые слышу рифф, начинаю играть грув, а Dave Cobb уже нажимает “record”, пока мы всё это репетируем. Поэтому всё звучит очень сыро, очень живо — энергия первого дубля, первого инстинкта.

Когда слушаешь старого Otis Redding, Aretha Franklin, THE BEATLES, ранних THE ROLLING STONES, первые альбомы THE WHO… Если ты занимаешься у меня на барабанах, то обязан иметь пластинку THE WHO “My Generation”, если хочешь быть рок-н-ролльным барабанщиком. А большинство как раз приходят ко мне учиться играть рок-н-ролл. Я, конечно, могу научить техническим основам металл-барабанов, но в первую очередь меня знают как рок-н-ролльного барабанщика. Хотя я играю и джаз, и фанк — всё это у меня намешано.

“Lightbringer” и “Darkfighter” были более отполированными. А этот альбом мы хотим сделать более грубым и следующим инстинктам. Полагаю, именно в этом направлении всё сейчас движется. Хотя всё меняется каждый день. Мы же RIVAL SONS, так что каждый день между нами идёт борьба за то, чья идея победит. Но я очень жду момента, когда мы закончим этот альбом. Мы уже провели одну сессию, и, скорее всего, будем записываться недельными заходами вместо одного большого 30-дневного марафона. Посмотрим, как все сработает».




