сегодня



Барабанщик RIVAL SONS: «На новом альбоме мы будем более грубыми!»



MIKE MILEY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие настроения царят сейчас в RIVAL SONS и как их можно сравнить с теми, которые были при создании последних пары альбомов:



«Последние пару альбомов делались во времена COVID, так что это был полный хаос. Реально безумные времена. “Darkfighter” и “Lightbringer” записывались во время локдаунов, поэтому мы работали из дома. Собирали идеи по домам, а потом уже ехали в студии Dave Cobb в Нэшвилле и Саваннее, штат Джорджия. И в итоге у нас накопилось больше 20 песен. Сначала это вообще выглядело как двойной альбом, а потом всё превратилось в две отдельные пластинки. А с новым альбомом, думаю, общий настрой такой: мы хотим вернуться к своим корням. И под “корнями” я имею в виду ранние времена RIVAL SONS — вроде “Pressure & Time” или нашего EP, где всё было более сырое и грубое.



“Lightbringer” и “Darkfighter” — наверное, наши самые вылизанные записи в том смысле, что мы очень долго работали над материалом. А вот “Pressure & Time” был написан, записан, сведен и прошел мастеринг меньше чем за месяц. То же самое было с “Great Western Valkyrie” и “Hollow Bones”. Наш EP вообще сделали за неделю. А “Before The Fire”, наш дебютный альбом, записали за три недели. Мы заходили в студию и делали по песне в день. Придумывали рифф прямо на месте. Я впервые слышу рифф, начинаю играть грув, а Dave Cobb уже нажимает “record”, пока мы всё это репетируем. Поэтому всё звучит очень сыро, очень живо — энергия первого дубля, первого инстинкта.



Когда слушаешь старого Otis Redding, Aretha Franklin, THE BEATLES, ранних THE ROLLING STONES, первые альбомы THE WHO… Если ты занимаешься у меня на барабанах, то обязан иметь пластинку THE WHO “My Generation”, если хочешь быть рок-н-ролльным барабанщиком. А большинство как раз приходят ко мне учиться играть рок-н-ролл. Я, конечно, могу научить техническим основам металл-барабанов, но в первую очередь меня знают как рок-н-ролльного барабанщика. Хотя я играю и джаз, и фанк — всё это у меня намешано.



“Lightbringer” и “Darkfighter” были более отполированными. А этот альбом мы хотим сделать более грубым и следующим инстинктам. Полагаю, именно в этом направлении всё сейчас движется. Хотя всё меняется каждый день. Мы же RIVAL SONS, так что каждый день между нами идёт борьба за то, чья идея победит. Но я очень жду момента, когда мы закончим этот альбом. Мы уже провели одну сессию, и, скорее всего, будем записываться недельными заходами вместо одного большого 30-дневного марафона. Посмотрим, как все сработает».







+0 -0



просмотров: 18

