5 май 2026



PHIL MOGG не верит в новые концерты UFO



PHIL MOGG в гостях у "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, как у него дела со здоровьем после сердечного приступа летом 2022 года:



«[Со здоровьем] всё довольно неплохо. Я, может, даже смог бы тебя обогнать — ну, в забеге вокруг квартала, в зависимости от того, какой приз на финише (смеется). Но в целом — всё нормально. Вполне нормально».



На вопрос, означает ли это, что он сейчас «без проблем» и «в хорошей форме», Phil Mogg уточнил:



«Не, проблем хватает. Это как старая машина — то тут что-то отвалится, то там. Как техосмотр проходишь — проверяют, всё ли работает. Вот и с возрастом начинаешь замечать всякие проблемы, думаю, как и большинство людей».



Mogg также высказался о проекте Michael Schenker — альбоме и туре “My Years With UFO”, где тот возвращается к материалу времён UFO 1972–1978 годов. На вопрос, что он думает о перезаписи этих песен и туре, посвящённом тому периоду, Phil сказал:



«Ну, я сначала проверил PRS (пошутил он, имея в виду систему выплат авторам)».



Когда его спросили, получил ли он какие-то деньги за исполнение этих песен, он ответил:



«Надеюсь… Нет, не получил. Я посмотрел на это и подумал: “Ого”. Это как если ты играешь в кавер-группе… и исполняешь каверы на собственные песни. Лично мне это кажется немного… ну, так себе. Если ты хочешь играть эти вещи — включи их в свой сет, без проблем. Но делать целый тур на этом — довольно странно. Хотя, уверен, это было неплохо. Интересно только, как звучат некоторые песни без профессионального вокалиста (смеётся). Ладно, всё, ты меня раскрутил, Eddie… На самом деле я не особо в это вникал. В любом случае, хорошо, что кто-то продолжает играть эти песни».



На вопрос, есть ли у него хоть какое-то желание устроить «настоящий прощальный концерт» UFO, Phil ответил:



«Нет. Это как один из тех романов, к которым нельзя возвращаться. У тебя был классный опыт, ты вспоминаешь и думаешь: “Вот это было здорово”. Но если попытаться вернуться — окажется, что уже не то.



Я не думаю, что такие вещи можно воссоздать. Можно, конечно, ради шутки попробовать — но не более. Нет, я не хочу все это возвращать. Тогда было уникальное время — один раз и все. И мне нравится оставить её такой».







