17 июн 2026



EDGUY дадут прощальный концерт?



EDGUY объявили о своем первом живом выступлении за последнее десятилетие. Группа сыграет концерт в родном городе Фульда 25 июня 2027 года. Билеты поступят в продажу в среду, 17 июня, в 10:00 по центральноевропейскому времени через Eventim.



В публикации в социальных сетях, посвященной анонсу концерта, EDGUY написали: «Некоторые истории заслуживают финальной главы. Давайте напишем нашу вместе».



Еще в марте 2025 года фронтмена EDGUY Tobias Sammet'а, который в последние десять лет сосредоточился на своем долгоживущем проекте AVANTASIA, журнал Metal Hammer спросил, когда EDGUY вернутся. Он ответил:



«Хороший вопрос. Честно говоря, я и сам не знаю. Дело не в том, что мне все равно — это заблуждение. Правда в том, что мы собрались вместе, когда нам было по 14 лет. Никто не умел петь, никто не умел играть на инструментах, никто не умел писать песни… и мы развивались бок о бок, с одинаковой скоростью. Но в какой-то момент наши пути начали расходиться. У каждого свой подход к работе и свое представление о том, как все должно делаться, и люди начали спорить. Со временем 90 процентов энергии уходило на попытки найти компромисс, а это непросто, особенно если именно ты занимаешься буквально всем. С AVANTASIA я могу записать альбом за два месяца. С EDGUY за два месяца мы даже не успеем договориться, в какой тональности будет первая песня. Мы по-прежнему хорошо ладим, но каждый уже нашел собственный способ зарабатывать на жизнь. Книга еще не закрыта. Бог знает, что произойдет и когда, но это случится не скоро. Я был бы не против снова исполнять эти песни на сцене, но сейчас мне этого не настолько не хватает, чтобы снова терпеть ту боль в животе, с которой я каждый день шел на репетиции».



На вопрос, считает ли он, что EDGUY «помогли жанру пауэр-металла выжить», Tobias ответил:



«Помогли? Да мы его и сохранили! [Смеется.] Мы были одной из первых групп, появившихся тогда, когда жанр начал возвращаться в дело, хотя были и другие. HELLOWEEN никуда не исчезали, были GAMMA RAY и STRATOVARIUS. Потом пришла третья волна, вроде DRAGONFORCE, и все стало еще масштабнее. Но когда я начал заниматься музыкой, я вообще никогда не слышал термина “пауэр-металл”. Хэви-металл по своей природе и так мощный. Я никогда не ломал голову над тем, является ли наша пластинка пауэр-металлом, хард-роком, хард-металлом или вообще голливудским металлом. Это просто музыка, и она либо нравится тебе, либо нет. Но если музыкальной индустрии проще продавать ее с помощью ярлыков, пусть называют как хотят».



В феврале 1992 года группа немецких подростков из самой глубинки основала коллектив, которому было суждено покорить сердца нового поколения поклонников по всему миру. Сегодня, спустя почти три с половиной десятилетия, основатели EDGUY — Tobias Sammet и два гитариста Jens Ludwig и Dirk Sauer, а также басист Tobias "Eggi" Exxel и барабанщик Felix Bohnke, присоединившиеся к группе 30 лет назад, — могут оглянуться на чрезвычайно успешную карьеру: концерты более чем в 40 странах, бесчисленные туры по Азии, Австралии и Америке, десять студийных альбомов и попадания в первую десятку чартов по всему миру.



В честь своего 25-летия в 2017 году EDGUY выпустили комплект «Monuments» (2 CD/DVD) на лейбле Nuclear Blast. В него вошли новые композиции, лучшие песни за первые 25 лет существования группы, а также редкие записи, которые ранее никогда не публиковались. Кроме того, DVD содержал полную запись концерта тура «Hellfire Club» 2004 года и всю коллекцию видеоклипов группы. Лимитированное издание также включало большой иллюстрированный альбом с материалами, охватывающими всю историю EDGUY.







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