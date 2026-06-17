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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Edguy

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|||| 17 июн 2026

EDGUY дадут прощальный концерт?



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EDGUY объявили о своем первом живом выступлении за последнее десятилетие. Группа сыграет концерт в родном городе Фульда 25 июня 2027 года. Билеты поступят в продажу в среду, 17 июня, в 10:00 по центральноевропейскому времени через Eventim.

В публикации в социальных сетях, посвященной анонсу концерта, EDGUY написали: «Некоторые истории заслуживают финальной главы. Давайте напишем нашу вместе».

Еще в марте 2025 года фронтмена EDGUY Tobias Sammet'а, который в последние десять лет сосредоточился на своем долгоживущем проекте AVANTASIA, журнал Metal Hammer спросил, когда EDGUY вернутся. Он ответил:

«Хороший вопрос. Честно говоря, я и сам не знаю. Дело не в том, что мне все равно — это заблуждение. Правда в том, что мы собрались вместе, когда нам было по 14 лет. Никто не умел петь, никто не умел играть на инструментах, никто не умел писать песни… и мы развивались бок о бок, с одинаковой скоростью. Но в какой-то момент наши пути начали расходиться. У каждого свой подход к работе и свое представление о том, как все должно делаться, и люди начали спорить. Со временем 90 процентов энергии уходило на попытки найти компромисс, а это непросто, особенно если именно ты занимаешься буквально всем. С AVANTASIA я могу записать альбом за два месяца. С EDGUY за два месяца мы даже не успеем договориться, в какой тональности будет первая песня. Мы по-прежнему хорошо ладим, но каждый уже нашел собственный способ зарабатывать на жизнь. Книга еще не закрыта. Бог знает, что произойдет и когда, но это случится не скоро. Я был бы не против снова исполнять эти песни на сцене, но сейчас мне этого не настолько не хватает, чтобы снова терпеть ту боль в животе, с которой я каждый день шел на репетиции».

На вопрос, считает ли он, что EDGUY «помогли жанру пауэр-металла выжить», Tobias ответил:

«Помогли? Да мы его и сохранили! [Смеется.] Мы были одной из первых групп, появившихся тогда, когда жанр начал возвращаться в дело, хотя были и другие. HELLOWEEN никуда не исчезали, были GAMMA RAY и STRATOVARIUS. Потом пришла третья волна, вроде DRAGONFORCE, и все стало еще масштабнее. Но когда я начал заниматься музыкой, я вообще никогда не слышал термина “пауэр-металл”. Хэви-металл по своей природе и так мощный. Я никогда не ломал голову над тем, является ли наша пластинка пауэр-металлом, хард-роком, хард-металлом или вообще голливудским металлом. Это просто музыка, и она либо нравится тебе, либо нет. Но если музыкальной индустрии проще продавать ее с помощью ярлыков, пусть называют как хотят».

В феврале 1992 года группа немецких подростков из самой глубинки основала коллектив, которому было суждено покорить сердца нового поколения поклонников по всему миру. Сегодня, спустя почти три с половиной десятилетия, основатели EDGUY — Tobias Sammet и два гитариста Jens Ludwig и Dirk Sauer, а также басист Tobias "Eggi" Exxel и барабанщик Felix Bohnke, присоединившиеся к группе 30 лет назад, — могут оглянуться на чрезвычайно успешную карьеру: концерты более чем в 40 странах, бесчисленные туры по Азии, Австралии и Америке, десять студийных альбомов и попадания в первую десятку чартов по всему миру.

В честь своего 25-летия в 2017 году EDGUY выпустили комплект «Monuments» (2 CD/DVD) на лейбле Nuclear Blast. В него вошли новые композиции, лучшие песни за первые 25 лет существования группы, а также редкие записи, которые ранее никогда не публиковались. Кроме того, DVD содержал полную запись концерта тура «Hellfire Club» 2004 года и всю коллекцию видеоклипов группы. Лимитированное издание также включало большой иллюстрированный альбом с материалами, охватывающими всю историю EDGUY.




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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17 июн 2026
i
industrialist
Бляя, только не это...в 17 лет их МП3 шник загонял до дыр, так меня перло... Но что ни говори Авантазия помасштабнее будет
17 июн 2026
M
Mateas89
Ну, по последнему минику было слышно прям, что через силу его как будто записывали, настолько там вымученно звучит. Хотя Space Police был классный.
17 июн 2026
olly71
да судя по всему это финиш . ну будем переслушивать великие альбомы .
17 июн 2026
M
Mike Barlow
Хорошая группа.
Была.
В тот момент когда началась "клевость и прикольность', лавочку и надо было закрывать.
Но по Клуб Адского Огня (включительно), прям вообще молодцы были.
Пауэр вообще какой-то жанр странный, в нем или "тридцать лет на репите и не надоелает', или реально кровь из ушей.
Вот песенку Хансена я и послушать то не смог...
Если б пару недель тому не переслушивал (реально на репите) Гаммовский Безумно и Гениально, так вообще б не понял что за чувак такой.
18 июн 2026
b
bloodv
Mike Barlow, альбомы Sigh No More, Land Of The Free, Somewhere Out In Space можно слушать бесконечно. А караоке альбом в своё время, хрен где можно было достать, это просто шедевр!))
18 июн 2026
b
bloodv
До Mandrake было круто, далее Тобби подался в хард-рок. Почему то всё его дальнейшее творчество у меня ассоциируется c Bon Jovi. Офигенная была группа, но Авантасия, по ходу всё испортила. Кстати, была крутая группа "Taraxacum" у гитариста Тобиаса "Эгги" Эккселя.
18 июн 2026
RomV
Ну блюрейку концерта я конечно же возьму, если выпустят
18 июн 2026
YNWA
"Vain Glory Opera" навсегда в сердечке))
"Mandrake" тоже крутой.
Анастасию эту не очень люблю. Было несколько хороших альбомов в начале, а потом дрочево сплошное. Но пздц какое ПОМПЕЗНОЕ!
18 июн 2026
R
RoniN
Долгое время одной из любимых групп была, я все же надеюсь, что это будет не точка, а многоточие...
18 июн 2026
olly71
я тут подумал что оставшиеся трое могли бы пойти по пути Элеффсона . взять нового вокалиста и ударника назваться KING OF POWER и гонять по миру играя песни EDGUY. Да это было бы стрёмно но деньги не пахнут.
18 июн 2026
Darkside.ru Member
B
Blindman
olly71, а если Тобик им запретит петь свое, чего там останется то :)
просмотров: 1879

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