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*Edguy*



18 июл 2017 : 		 Концертное видео EDGUY

16 июл 2017 : 		 Видео с текстом от EDGUY

13 июл 2017 : 		 Трейлер новой компиляции EDGUY

7 июл 2017 : 		 Концертное видео EDGUY

1 июл 2017 : 		 Видео с текстом от EDGUY

27 май 2017 : 		 Видео с текстом от EDGUY

14 апр 2017 : 		 Вокалист EDGUY о реюнионе HELLOWEEN

14 мар 2017 : 		 Юбилейный сборник EDGUY выйдет летом

18 апр 2014 : 		 Новый альбом EDGUY доступен для прослушивания

10 апр 2014 : 		 Новое видео EDGUY

7 апр 2014 : 		 Семплы новых песен EDGUY

28 мар 2014 : 		 NASA помогли EDGUY создать сцену

15 мар 2014 : 		 Видео с текстом от EDGUY

20 фев 2014 : 		 Трек-лист лимитированной версии нового альбома EDGUY

15 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома EDGUY

7 фев 2014 : 		 EDGUY представили первый пиксель новой фотографии

2 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома EDGUY

28 янв 2014 : 		 Новый альбом EDGUY выйдет в апреле

22 янв 2014 : 		 EDGUY: «Наше звучание больше похоже на 1980-е, чем музыка из 1980-х!»

12 янв 2014 : 		 EDGUY сводят новый альбом

20 окт 2013 : 		 У EDGUY готово шесть песен

2 окт 2013 : 		 Вокалист EDGUY о новом диске

3 сен 2013 : 		 EDGUY выпустят новый альбом в 2014 году

6 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления EDGUY

18 июл 2012 : 		 Видео падения вокалиста EDGUY со сцены

16 июл 2012 : 		 Вокалист EDGUY упал со сцены

23 янв 2012 : 		 EDGUY в осеннем туре с DEEP PURPLE

12 ноя 2011 : 		 Фронтмен EDGUY прокомментировал грядущий тур по Великобритании

30 сен 2011 : 		 EDGUY перенесли три концерта

14 сен 2011 : 		 Солист EDGUY: "Сочинение музыки – это для меня не только профессия, а потребность"

7 сен 2011 : 		 Новый альбом EDGUY попал на третье место в Германии

26 авг 2011 : 		 Онлайн игра от EDGUY

22 авг 2011 : 		 Фронтмен EDGUY: «Мы всегда вели себя насмешливо-иронически»

6 авг 2011 : 		 Новое видео EDGUY

5 авг 2011 : 		 Новая песня EDGUY

23 июл 2011 : 		 EDGUY сняли клип на "Robin Hood"

5 июл 2011 : 		 Детали двойного альбома EDGUY

18 июн 2011 : 		 Трек-лист нового альбома EDGUY

3 июн 2011 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома EDGUY

2 июн 2011 : 		 Обложка нового альбома EDGUY

7 май 2011 : 		 Новый альбом EDGUY выйдет в августе

7 апр 2011 : 		 EDGUY начали запись альбома

18 июл 2010 : 		 "The Legacy" от EDGUY

19 май 2010 : 		 Фронтмен EDGUY о смерти DIO

26 янв 2010 : 		 EDGUY сыграют перед SCORPIONS в Германии

28 дек 2009 : 		 Tobias Sammet: "C Рождеством и счастливого Нового года!"

30 окт 2009 : 		 EDGUY скоро начнут работу над новым материалом

27 мар 2009 : 		 Доступен трейлер нового DVD EDGUY

13 мар 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD EDGUY

6 фев 2009 : 		 EDGUY продали очередное шоу

10 янв 2009 : 		 Долгожданный DVD EDGUY

17 дек 2008 : 		 Фронтмен EDGUY заявил: Я никогда не говорил, что ненавижу США

27 ноя 2008 : 		 Tobias Sammet начинает работу над новым диском AVANTASIA

8 ноя 2008 : 		 EDGUY опубликовали новое видео в сети

2 окт 2008 : 		 EDGUY: фотографии со съемок клипа в сети

26 сен 2008 : 		 Трек-лист нового альбома EDGUY

26 сен 2008 : 		 EDGUY сняли видео "Ministry Of Saints"

23 сен 2008 : 		 Обложка нового альбома EDGUY

15 сен 2008 : 		 EDGUY продлили контракт с Nuclear Blast

7 июл 2008 : 		 Новый альбом EDGUY выйдет в ноябре

28 апр 2008 : 		 EDGUY готовятся к записи нового альбома

30 окт 2007 : 		 Все VIP-билеты на концерт EDGUY 5 ноября проданы!

3 сен 2007 : 		 Басист EDGUY сыграет с BLIND GUARDIAN

12 авг 2007 : 		 Фронтмен EDGUY перенес операцию

1 июн 2007 : 		 Фронтмэн EDGUY рассказывает о выступлениях с AEROSMITH

10 фев 2006 : 		 EDGUY: коррумпированные полицейские потревожили сон музыкантов

1 янв 2006 : 		 EDGUY: новый альбом выходит 20 января

23 ноя 2005 : 		 EDGUY: треклист и обложка 'Rocket Ride'

23 окт 2005 : 		 Участники EDGUY подумывают о смене пола

28 июл 2005 : 		 EDGUY : "Первая неделя сентября - наша неделя"

18 июл 2005 : 		 EDGUY : Michael Kiske отметится на новом EP

28 июн 2005 : 		 EDGUY: интересные детали о новом сингле и DVD

20 май 2005 : 		 EDGUY готовят к релизу EP и DVD

9 окт 2003 : 		 EDGUY, LAKE OF TEARS и SILENT FORCE получили новые контракты

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Концертное видео EDGUY

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Nuclear Blast опубликовали концертное видео на композицию EDGUY "Out of Control ", взятую из выпущенного четырнадцатого июля сборника "Monuments":



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