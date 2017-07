сегодня



Видео с текстом от EDGUY EDGUY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wrestle The Devil", взятую из выходящего четырнадцатого июля сборника "Monuments":



CD1

01. Ravenblack

02. Wrestle The Devil

03. Open Sesame

04. Landmarks

05. The Mountaineer

06. 929

07. Defenders Of The Crown

08. Save Me

09. The Piper Never Dies

10. Lavatory Love Machine

11. King Of Fools

12. Superheroes

13. Love Tyger

14. Ministry Of Saints

15. Tears Of A Mandrake



CD2

01. Mysteria

02. Vain Glory Opera

03. Rock Of Cashel

04. Judas At The Opera

05. Holy Water

06. Spooks In The Attic

07. Babylon

08. The Eternal Wayfarer

09. Out Of Control

10. Land Of The Miracle

11. Key To My Fate

12. Space Police

13. Reborn in The Waste



DVD:



01. Mysteria

02. Under The Moon

03. Navigator

04. Wake Up The King

05. Land Of The Miracle

06. Lavatory Love Machine

07. Vain Glory Opera

08. Fallen Angels

09. The Piper Never Dies

10. Babylon

11. King Of Fools

12. Chalice Of Agony

13. Tears Of A Mandrake (feat. André Matos)

14. Out Of Control



Video clips:

15. Love Tyger

16. Robin Hood

17. Two Out Of Seven

18. Ministry Of Saints

19. Superheroes

20. Lavatory Love Machine

21. King Of Fools

22. All The Clowns



Earbook Bonus Live-CDs:



CD1

01. Mysteria

02. Under The Moon

03. Navigator

04. Wake Up The King

05. Land Of The Miracle

06. Lavatory Love Machine

07. Vain Glory Opera

08. Fallen Angels



CD2

01. The Piper Never Dies

02. Babylon

03. King Of Fools

04. Chalice Of Agony

05. Tears Of A Mandrake (feat. André Matos)

06. Out Of Control



















+2 -3



( 2 ) просмотров: 724