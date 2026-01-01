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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
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*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео MEMOIRA 19
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Fu Manchu

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20 июн 2026 : 		 Кавер-версия Blue Öyster Cult от FU MANCHU

28 мар 2024 : 		 Новый альбом FU MANCHU выйдет летом

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления FU MANCHU

15 сен 2020 : 		 FU MANCHU почтили память барабанщика RUSH

2 апр 2020 : 		 FU MANCHU переносят юбилейный тур

9 фев 2018 : 		 Новая песня FU MANCHU с участием гитариста RUSH

15 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FU MANCHU

7 дек 2017 : 		 Гитарист RUSH на новом альбоме FU MANCHU

29 апр 2014 : 		 Новый альбом FU MANCHU доступен для прослушивания

9 апр 2014 : 		 Новая песня FU MANCHU

28 мар 2014 : 		 Новый альбом FU MANCHU выйдет в апреле

7 мар 2014 : 		 FU MANCHU завершили запись

15 фев 2014 : 		 FU MANCHU начнут запись на выходных

1 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от FU MANCHU

15 июн 2012 : 		 FU MANCHU работают над материалом для нового альбома

25 дек 2010 : 		 FU MANCHU отпразднуют 15-летие "In Search Of…"
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|||| сегодня

Кавер-версия Blue Öyster Cult от FU MANCHU



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"Godzilla" (Blue Öyster Cult Cover), концертное видео FU MANCHU, съемки которого проходили в рамках Freak Valley Festival 2022, доступно для просмотра ниже.




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