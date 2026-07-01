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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Blue Medusa

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|||| сегодня

Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA



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BLUE MEDUSA опубликовали демонстрационное видео к композиции Flying Monkey




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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1 июл 2026
Dem0niac
Надеюсь, демонстрируют не то, что я подумал.
1 июл 2026
Gustaff
Dem0niac, хватит думать о членах)
1 июл 2026
Dem0niac
Gustaff, захожу на дарксайд - думаю о членах, всё просто.
1 июл 2026
gravitgroove
Я понял проблему современной среднестатистической экстремальной музыки - это звучание ударных и аранжировка композиций. Все перенасыщено брейками и бластбитом там где это не нужно, это какая-то маскировка тухлых риффов, склеенных шредом . Проблема в том, что все эти гитаристы в большинстве не музыку слушали, а клевали упражнения из музыкальных школ авторитетных гитаристов типа гилберта. На музыку нейронов не осталось.
1 июл 2026
Dem0niac
gravitgroove, абсолютно согласен, слушаешь песню и знаешь, какая следующая нота/аккорд прозвучат. Все по одним и тем же лекалам, заезженным вусмерть ещё тридцать лет назад, но под слоями оркестровок (одинаковых), соляков (одинаковых), эффектов (одинаковых), пяти видов вокала (одинаковых).
Как пельмени заваленные одновременно кетчупом, майонезом, хреном, соевым соусом и горчицей.
просмотров: 423

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