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Какие вокальные секреты у TODD LA TORRE?



TODD LA TORRE отвечая на вопрос одного из поклонников о том, использует ли он какие-то «секретные средства», чтобы поддерживать голос в отличной форме, сказал:



«Бывало, что я делал абсолютно все, что рекомендуют по всем правилам, а пел не лучшим образом. А бывало и наоборот: выпивал банку Coca-Cola, съедал кусок пиццы буквально перед выходом на сцену — и это оказывались одни из лучших выступлений в моей жизни. Конечно, лучший рецепт — это отдых. И я не думаю, что горячий чай или что-то подобное действительно как-то влияет на сами голосовые связки, хотя горячие напитки, безусловно, успокаивают. Многие любят чай Throat Coat — среди вокалистов он довольно популярен. Ну а вообще отдых, большое количество воды и хорошая гидратация — это всегда лучшее, что можно сделать. Нужно увлажнять организм изнутри, чтобы влага поступала и к голосовым связкам, и к окружающим тканям. Именно это обычно и рекомендуют.



На самом деле я практически не распеваюсь. Никогда этим особенно не занимался. Я вообще никогда не брал уроков вокала. И, если честно, не слишком придерживаюсь всех тех правил, которым многие певцы следуют очень строго. Мне кажется, если я просто не признаю их существование, то они на меня и не распространяются. Хотя я знаю и других великих вокалистов, которые тоже никогда не распевались. Мне рассказывали, что Ронни Джеймс Дио практически этого не делал. То же самое касается Rob'a Halford.a. У кого-то есть свой особый ритуал для поддержания голоса в форме, но у меня такого нет.



Я никогда не употреблял алкоголь. Три с половиной года назад бросил курить, и уверен, что это пошло голосу только на пользу. А в остальном все довольно просто: во время туров я стараюсь как можно меньше разговаривать и пью много воды. И еще важно регулярно использовать весь свой вокальный диапазон. Я сравниваю это с тяжелой атлетикой. Если перестать поднимать большие веса, то потом уже не сможешь сразу взять прежний вес. Поэтому я всегда стараюсь задействовать весь диапазон своего голоса».







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