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Легендарный концерт SEX PISTOLS выйдет осенью



20 ноября на двойном красном виниле и CD будет выпущена запись легендарного концерта SEX PISTOLS, состоявшегося 23 июня 1996 года в Finsbury Park



Steve Jones: «Прошло почти двадцать лет с момента, как мы как мы впервые распались в 1978 году, и всегда ходили слухи, что Sex Pistols не умеют играть. Думаю, альбом „Filthy Lucre“ доказывает не только то, что мы умеем играть, но и то, что мы — настоящая сила. Да здравствует рок-н-ролл!»



Барабанщик Paul Cook: «Дело было не только в „Filthy Lucre“ — это название всегда носило иронический характер — речь шла о том, чтобы вновь собрать оригинальный состав, записавший альбом «Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols», и показать, на что мы реально способны. Мне все очень понравилось».



Vinyl



A1. Bodies

A2. Seventeen

A3. New York

A4. No Feelings

A5. Did You No Wrong



B1. God Save The Queen

B2. Liar!

B3. Satellite

B4. (I'm Not Your) Steppin' Stone



C1. Holidays In The Sun

C2. Submission

C3. Pretty Vacant

C4. EMI



D1. Anarchy In The U.K.

D2. Problems

D3. No Fun

D4. Buddies



CD



01. Bodies

02. Seventeen

03. New York

04. No Feelings

05. Did You No Wrong

06. God Save The Queen

07. Liar!

08. Satellite

09. (I'm Not Your) Steppin' Stone

10. Holidays In The Sun

11. Submission

12. Pretty Vacant

13. EMI

14. Anarchy In The U.K.

15. Problems

16. No Fun

17. Buddies







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