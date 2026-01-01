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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Sex Pistols

*
Страна
United KingdomВеликобритания



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15 янв 2025 : 		 SEX PISTOLS выпустят три концерта

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4 июн 2024 : 		 SEX PISTOLS и FRANK CARTER хотят спасти площадку

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5 мар 2023 : 		 Новая песня басиста SEX PISTOLS

8 фев 2023 : 		 Новые фигурки SEX PISTOLS

30 янв 2023 : 		 Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом

18 сен 2022 : 		 Вокалист SEX PISTOLS обвиняет бывших в том, что они наживаются на смерти Королевы

8 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS могут стать первыми

2 июн 2022 : 		 SEX PISTOLS выпускают монету

5 май 2022 : 		 SEX PISTOLS перевыпустят сингл

5 май 2022 : 		 Трейлер сериала о SEX PISTOLS

1 апр 2022 : 		 Новый релиз SEX PISTOLS весной

31 мар 2022 : 		 Сериал SEX PISTOLS весной

1 окт 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS: «Я разорён»

15 сен 2021 : 		 Бывшие участники SEX PISTOLS ответили вокалисту

6 сен 2021 : 		 Новое заявление вокалиста SEX PISTOLS

26 авг 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS проиграл суд

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEX PISTOLS не помнит, чтобы подписывал коллективное соглашение

20 июл 2021 : 		 Участники SEX PISTOLS опять в суде

27 апр 2021 : 		 JOHNNY ROTTEN: «Ну и хрень ваш сериал!»
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Легендарный концерт SEX PISTOLS выйдет осенью



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20 ноября на двойном красном виниле и CD будет выпущена запись легендарного концерта SEX PISTOLS, состоявшегося 23 июня 1996 года в Finsbury Park

Steve Jones: «Прошло почти двадцать лет с момента, как мы как мы впервые распались в 1978 году, и всегда ходили слухи, что Sex Pistols не умеют играть. Думаю, альбом „Filthy Lucre“ доказывает не только то, что мы умеем играть, но и то, что мы — настоящая сила. Да здравствует рок-н-ролл!»

Барабанщик Paul Cook: «Дело было не только в „Filthy Lucre“ — это название всегда носило иронический характер — речь шла о том, чтобы вновь собрать оригинальный состав, записавший альбом «Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols», и показать, на что мы реально способны. Мне все очень понравилось».

Vinyl

A1. Bodies
A2. Seventeen
A3. New York
A4. No Feelings
A5. Did You No Wrong

B1. God Save The Queen
B2. Liar!
B3. Satellite
B4. (I'm Not Your) Steppin' Stone

C1. Holidays In The Sun
C2. Submission
C3. Pretty Vacant
C4. EMI

D1. Anarchy In The U.K.
D2. Problems
D3. No Fun
D4. Buddies

CD

01. Bodies
02. Seventeen
03. New York
04. No Feelings
05. Did You No Wrong
06. God Save The Queen
07. Liar!
08. Satellite
09. (I'm Not Your) Steppin' Stone
10. Holidays In The Sun
11. Submission
12. Pretty Vacant
13. EMI
14. Anarchy In The U.K.
15. Problems
16. No Fun
17. Buddies




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