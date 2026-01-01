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Легендарный концерт SEX PISTOLS выйдет осенью
20 ноября на двойном красном виниле и CD будет выпущена запись легендарного концерта SEX PISTOLS, состоявшегося 23 июня 1996 года в Finsbury Park
Steve Jones: «Прошло почти двадцать лет с момента, как мы как мы впервые распались в 1978 году, и всегда ходили слухи, что Sex Pistols не умеют играть. Думаю, альбом „Filthy Lucre“ доказывает не только то, что мы умеем играть, но и то, что мы — настоящая сила. Да здравствует рок-н-ролл!»
Барабанщик Paul Cook: «Дело было не только в „Filthy Lucre“ — это название всегда носило иронический характер — речь шла о том, чтобы вновь собрать оригинальный состав, записавший альбом «Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols», и показать, на что мы реально способны. Мне все очень понравилось».
Vinyl
A1. Bodies
A2. Seventeen
A3. New York
A4. No Feelings
A5. Did You No Wrong
B1. God Save The Queen
B2. Liar!
B3. Satellite
B4. (I'm Not Your) Steppin' Stone
C1. Holidays In The Sun
C2. Submission
C3. Pretty Vacant
C4. EMI
D1. Anarchy In The U.K.
D2. Problems
D3. No Fun
D4. Buddies
CD
01. Bodies
02. Seventeen
03. New York
04. No Feelings
05. Did You No Wrong
06. God Save The Queen
07. Liar!
08. Satellite
09. (I'm Not Your) Steppin' Stone
10. Holidays In The Sun
11. Submission
12. Pretty Vacant
13. EMI
14. Anarchy In The U.K.
15. Problems
16. No Fun
17. Buddies
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