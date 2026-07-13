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FLOOR JANSEN собирается нырнуть в металл



FLOOR JANSEN в рамках общения с поклонниками в ходе стрима, рассказала, как изменился ее подход к написанию песен после выхода дебютного сольного альбома "Paragon".



«Отличный вопрос. Я реально ощущаю, что до "Paragon", после многих лет в NIGHTWISH, когда я не писала собственную музыку, мне потребовалось немало времени, чтобы снова ощутить себя автором песен.



Мне казалось, что как вокалистка я продолжала развиваться, тогда как мои навыки сонграйтинга словно застряли где-то в прошлом. Когда я начала работать над этим альбомом, у меня было желание создавать совсем другую музыку, но понадобилось время, чтобы вернуться в русло.



А вот после "Paragon" я почувствовала: "Хорошо, я уже нахожусь внутри процесса написания песен, внутри этого творческого состояния. Теперь осталось сделать следующий шаг". И это оказалось гораздо легче.



Кроме того, я снова работала с тем же человеком — автором и продюсером Gordon'ом Groothedde. Мы стали отличной командой. Нам уже не нужно много слов, чтобы понимать друг друга. Очень часто мы думаем одинаково. Его идеи рождают новые мысли у меня, и наоборот. Это стало огромной частью моего творческого развития».



Floor также рассказала, каким видит новое направление своей сольной музыки.



«Мне кажется, главное в том, что эта музыка определенно стала тяжелее. Это возвращение к моим металл-корням. Я снова могу привнести в нее ту меланхолию, которая всегда была мне близка. При этом сами песни стали гораздо компактнее. Даже "Run" — это короткая, лаконичная композиция с четким началом и таким же четким финалом.



Такой подход оказался абсолютно естественным и для меня, и для Gordon'a как для авторов. Думаю, именно благодаря этому у нас сформировалось новое собственное звучание. И меня это невероятно вдохновляет. Я чувствую, что именно на этом этапе сейчас находится наша творческая эволюция».



После выхода "Paragon", аншлагового сольного тура и почти 150 миллионов прослушиваний всего сольного каталога Floor, новый сингл "Run" открывает следующую главу ее сольной карьеры. Сегодня Jansen, на которую подписаны почти 600 тысяч человек в Instagram, более 56 тысяч пользователей Bandsintown, а ежемесячная аудитория на Spotify приближается к миллиону слушателей, продолжает укреплять свои позиции на международной сцене. В прошлом году певица выступила на главных сценах таких фестивалей, как Wacken Open Air, Masters Of Rock, M'era Luna и Sweden Rock Festival, а теперь начинает новый этап своей сольной карьеры.







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