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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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Floor Jansen

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26 июн 2026 : 		 Видео с текстом от FLOOR JANSEN

10 сен 2025 : 		 FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, а когда ты приходишь в церковь, первое, что ты видишь, — это мёртвый человек, пригвождённый к кресту, который страшно страдал»

27 авг 2025 : 		 FLOOR JANSEN о раке груди

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN

14 июл 2025 : 		 FLOOR JANSEN исполнила NIGHTWISH, REVAMP и AFTER FOREVER

21 окт 2024 : 		 Концертное видео FLOOR JANSEN

1 окт 2024 : 		 FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale

3 сен 2024 : 		 FLOOR JANSEN выступила во дворце

11 дек 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

5 июл 2023 : 		 FLOOR JANSEN отменила и сольные концерты

15 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN попала в чарты

2 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN разогрела METALLICA

13 апр 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

22 мар 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

26 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN представила бокс-сет

24 фев 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

21 фев 2023 : 		 Альбом FLOOR JANSEN выйдет на виниле

11 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN претендует на награду

13 янв 2023 : 		 Новое видео FLOOR JANSEN

13 дек 2022 : 		 FLOOR JANSEN выпустит альбом весной
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|||| 26 июн 2026

Видео с текстом от FLOOR JANSEN



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Run, новое видео с текстом от FLOOR JANSEN, доступно для просмотра.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 июн 2026
o
overgrin
пионеров на гитарках срочно б заменить....неужели сама не видит,картинки нет
просмотров: 586

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