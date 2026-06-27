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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
47
Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
38
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
36
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
33
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
все новости группы
Floor Jansen
Нидерланды
-
https://www.floorjansen.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/floor_jansen_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/floorjansen.singer/
26 июн 2026
:
Видео с текстом от FLOOR JANSEN
10 сен 2025
:
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, а когда ты приходишь в церковь, первое, что ты видишь, — это мёртвый человек, пригвождённый к кресту, который страшно страдал»
27 авг 2025
:
FLOOR JANSEN о раке груди
13 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN
14 июл 2025
:
FLOOR JANSEN исполнила NIGHTWISH, REVAMP и AFTER FOREVER
21 окт 2024
:
Концертное видео FLOOR JANSEN
1 окт 2024
:
FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale
3 сен 2024
:
FLOOR JANSEN выступила во дворце
11 дек 2023
:
Видео с выступления FLOOR JANSEN
5 июл 2023
:
FLOOR JANSEN отменила и сольные концерты
15 май 2023
:
FLOOR JANSEN попала в чарты
2 май 2023
:
FLOOR JANSEN разогрела METALLICA
13 апр 2023
:
Видео с выступления FLOOR JANSEN
22 мар 2023
:
Новая песня FLOOR JANSEN
26 фев 2023
:
FLOOR JANSEN представила бокс-сет
24 фев 2023
:
Новая песня FLOOR JANSEN
21 фев 2023
:
Альбом FLOOR JANSEN выйдет на виниле
11 фев 2023
:
FLOOR JANSEN претендует на награду
13 янв 2023
:
Новое видео FLOOR JANSEN
13 дек 2022
:
FLOOR JANSEN выпустит альбом весной
26 июн 2026
Видео с текстом от FLOOR JANSEN
Run, новое видео с текстом от FLOOR JANSEN, доступно для просмотра.
https://www.floorjansen.com/
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27 июн 2026
o
overgrin
пионеров на гитарках срочно б заменить....неужели сама не видит,картинки нет
просмотров: 586
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).