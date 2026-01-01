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Умер бывший ударник MORBID ANGEL



Бывший барабанщик и вокалист MORBID ANGEL и NOCTURNUS Майк Браунинг скончался в возрасте 62 лет. О его смерти (в понедельник, 13 июля) сообщил лейбл Profound Lore Records, выпустивший два альбома последнего проекта музыканта — NOCTURNUS AD. В заявлении лейбла говорится:



«Покойся с миром, легенда дэт-металла и один из основоположников научно-фантастического дэт-металла Майк Браунинг из NOCTURNUS/NOCTURNUS AD. Отправляйся за врата во внешнюю пустоту!»



Гитарист IMMOLATION Alex Bouks также почтил память Майка Браунинга, написав в соцсетях:



«У меня просто нет слов. Только что узнал, что мой давний друг Майк Браунинг ушел из жизни. Он был одним из самых замечательных людей, которых я когда-либо знал, настоящей легендой и человеком, вдохновившим меня. Мои глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и особенно его дочери».



Гитарист Gene Palubicki (ANGELCORPSE, PERDITION TEMPLE):



«Еще один титан ушел слишком рано. Покойся с миром, легенда, Майк Браунинг».



Майк Браунинг сыграл на альбоме MORBID ANGEL "Abominations Of Desolation", который изначально должен был стать дебютной пластинкой группы. Материал был записан еще в 1986 году, однако официальный релиз состоялся лишь в 1991-м.







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