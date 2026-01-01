Умер бывший ударник MORBID ANGEL

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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
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*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Morbid Angel

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20 сен 2023 : 		 ERIK RUTAN: «TREY AZAGTHOTH — один из лучших гитаристов»

23 апр 2023 : 		 Гитарист MORBID ANGEL упал на сцене

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3 апр 2023 : 		 MORBID ANGEL о сорванной крыше

1 апр 2023 : 		 На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы

21 мар 2023 : 		 MORBID ANGEL думают о новой музыке

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

22 дек 2021 : 		 Бывший гитарист MORBID ANGEL — об альбоме 2011 года

2 мар 2021 : 		 PETE SANDOVAL не может выбрать любимый MORBID ANGEL

31 авг 2020 : 		 Пазлы MORBID ANGEL выйдут осенью

24 апр 2020 : 		 Гитарист MORBID ANGEL сказал полиции: «Я профессиональный алкоголик»

20 апр 2020 : 		 Переиздание MORBID ANGEL выйдет весной

24 дек 2019 : 		 Вокалист MORBID ANGEL о мотивации

28 сен 2019 : 		 Умер бывший гитарист MORBID ANGEL

13 июн 2019 : 		 Редкое видео с репетиции классического состава MORBID ANGEL

13 фев 2019 : 		 MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом

12 фев 2019 : 		 PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»

8 май 2018 : 		 Новое видео MORBID ANGEL
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Умер бывший ударник MORBID ANGEL



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Бывший барабанщик и вокалист MORBID ANGEL и NOCTURNUS Майк Браунинг скончался в возрасте 62 лет. О его смерти (в понедельник, 13 июля) сообщил лейбл Profound Lore Records, выпустивший два альбома последнего проекта музыканта — NOCTURNUS AD. В заявлении лейбла говорится:

«Покойся с миром, легенда дэт-металла и один из основоположников научно-фантастического дэт-металла Майк Браунинг из NOCTURNUS/NOCTURNUS AD. Отправляйся за врата во внешнюю пустоту!»

Гитарист IMMOLATION Alex Bouks также почтил память Майка Браунинга, написав в соцсетях:

«У меня просто нет слов. Только что узнал, что мой давний друг Майк Браунинг ушел из жизни. Он был одним из самых замечательных людей, которых я когда-либо знал, настоящей легендой и человеком, вдохновившим меня. Мои глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и особенно его дочери».

Гитарист Gene Palubicki (ANGELCORPSE, PERDITION TEMPLE):

«Еще один титан ушел слишком рано. Покойся с миром, легенда, Майк Браунинг».

Майк Браунинг сыграл на альбоме MORBID ANGEL "Abominations Of Desolation", который изначально должен был стать дебютной пластинкой группы. Материал был записан еще в 1986 году, однако официальный релиз состоялся лишь в 1991-м.




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