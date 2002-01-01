10 янв 2017



MORBID ANGEL воспользовались услугами барабанщика ANNIHILATED MORBID ANGEL пригласили для записи ударных для нового альбома Scott'a Fuller'a (ANNIHILATED) — об этом сообщил гитарист коллектива, Trey Azagthoth. По его словам, все партии ударных уже записаны и скоро коллектив приступит к записи гитар, баса и вокала. Релиз материала намечен на середину года на UDR Music.







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