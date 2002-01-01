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MORBID ANGEL отменили выступления в Европе MORBID ANGEL были вынуждены отменить все европейские гастроли из-за проблем с паспортом у одного из участников группы.



«За более чем тридцать лет у нас никогда не случались подобные проблемы и мы никогда не отменяли наши шоу. Паспортная служба уведомила нас, что новый паспорт не будет готов в сроки, позволяющие отыграть хотя бы на одном из запланированных летних фестивалей. Группа крайне опечалена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем поклонникам, промоутерам и подрядчикам в Европе! Мы работаем над решением данной проблемы и надеемся сыграть в Европе в ноябре!»















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