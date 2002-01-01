Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [48]
*Новое видео ARCH ENEMY [45]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [42]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [35]
*Обложка нового альбома SATYRICON [33]
*
[= ||| все новости группы



*Morbid Angel*



18 июл 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили выступления в Европе

16 июл 2017 : 		 Трейлер к виниловому релизу MORBID ANGEL

8 июл 2017 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

7 июл 2017 : 		 Трейлер переиздания MORBID ANGEL

22 июн 2017 : 		 Видео полного выступления MORBID ANGEL

7 июн 2017 : 		 Видео полного выступления MORBID ANGEL

31 май 2017 : 		 STEVE TUCKER рад вернуться в MORBID ANGEL

24 май 2017 : 		 MORBID ANGEL представили новую песню

18 май 2017 : 		 MORBID ANGEL не будут играть песни David'a Vincent'a

18 фев 2017 : 		 Трейлер винилового издания альбома MORBID ANGEL

10 янв 2017 : 		 MORBID ANGEL воспользовались услугами барабанщика ANNIHILATED

12 сен 2016 : 		 Сборник лучшего от MORBID ANGEL

4 авг 2016 : 		 MORBID ANGEL на UDR MUSIC

29 июн 2016 : 		 MORBID ANGEL планируют запись

31 май 2016 : 		 Бывшие участники MORBID ANGEL, GOD FORBID почтили память Ника Менцы

10 май 2016 : 		 Бывший вокалист MORBID ANGEL "отдал своё сердце" кантри

1 май 2016 : 		 Новая песня бывшего вокалиста MORBID ANGEL

30 мар 2016 : 		 Бывший вокалист MORBID ANGEL на новом треке GREEN DEATH

7 фев 2016 : 		 Бывший вокалист MORBID ANGEL исполняет песню Джерри Ли Льюиса

25 янв 2016 : 		 Бывший вокалист MORBID ANGEL исполняет Джонни Кэша

15 янв 2016 : 		 Новая песня бывшего вокалиста MORBID ANGEL

24 сен 2015 : 		 "Entangled In Chaos" MORBID ANGEL выйдет на виниле

20 июн 2015 : 		 DAVID VINCENT: Я больше не работаю с TREY'ем AZAGTHOTH'ом и MORBID ANGEL

19 июн 2015 : 		 MORBID ANGEL расстались с гитаристом

18 июн 2015 : 		 STEVE'y TUCKER'y смешно от предположения, что он будет с David'ом Vincent'ом петь в MORBID ANGEL

16 июн 2015 : 		 TIM YEUNG ушел из MORBID ANGEL

16 июн 2015 : 		 DAVID VINCENT: «Я не уходил из MORBID ANGEL»

28 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик MORBID ANGEL Pete Sandoval: «Как я влюбился в Бога»

12 мар 2015 : 		 Концерт MORBID ANGEL выйдет на виниле

29 янв 2015 : 		 Барабанщик MORBID ANGEL о новом материале

24 дек 2014 : 		 DAVID VINCENT из MORBID ANGEL: «Ислам, пожалуй, хуже, чем христианство»

18 дек 2014 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

11 дек 2014 : 		 Фронтмен MORBID ANGEL: "Время сочинять новые песни"

3 дек 2014 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

26 авг 2014 : 		 Барабанщик MORBID ANGEL о новом материале

17 дек 2013 : 		 FLEMMING RASMUSSEN не против вновь поработать с MORBID ANGEL

9 дек 2013 : 		 Басист MORBID ANGEL: «PETE SANDOVAL обрёл Иисуса»

31 окт 2013 : 		 Рассказ о виниловой версии 'Covenant' MORBID ANGEL

15 окт 2013 : 		 'Covenant' MORBID ANGEL выйдет на виниле

15 июл 2013 : 		 MORBID ANGEL целиком исполнят 'Covenant' в предстоящем туре

4 июн 2013 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

20 мар 2013 : 		 Вокалист MORBID ANGEL в фильме о порно-актрисе

8 ноя 2012 : 		 Вокалист MORBID ANGEL о PETE SANDOVAL'e

6 ноя 2012 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

30 окт 2012 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

30 сен 2012 : 		 MORBID ANGEL не пустили в Канаду

29 сен 2012 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

4 июл 2012 : 		 MORBID ANGEL: "только классика" в туре с KREATOR

2 фев 2012 : 		 Трейлер к новому релизу MORBID ANGEL

26 янв 2012 : 		 Ремикс песни MORBID ANGEL

11 янв 2012 : 		 Новое видео MORBID ANGEL

22 дек 2011 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

19 дек 2011 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

23 ноя 2011 : 		 Трейлер ремикс-альбома MORBID ANGEL

9 ноя 2011 : 		 Детали ремикс-альбома MORBID ANGEL

31 окт 2011 : 		 Альбом ремиксов MORBID ANGEL

22 авг 2011 : 		 Вышло переиздание MORBID ANGEL

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

14 июн 2011 : 		 Качественное видео всего выступления MORBID ANGEL

10 июн 2011 : 		 MORBID ANGEL впервые исполнили "I Am Morbid"

9 июн 2011 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

19 май 2011 : 		 Композиция MORBID ANGEL "Nevemore" стала самым скачиваемым хард-рок/металл-треком на Amazon

13 май 2011 : 		 Новая песня MORBID ANGEL

12 май 2011 : 		 Семплы нового альбома MORBID ANGEL

4 май 2011 : 		 Фронтмен MORBID ANGEL о новом альбоме: "Мы создали шедевр"

20 апр 2011 : 		 Фрагмент нового сингла MORBID ANGEL

6 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома MORBID ANGEL

30 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома MORBID ANGEL

14 мар 2011 : 		 Видео полного концерта MORBID ANGEL

9 мар 2011 : 		 Название нового альбома MORBID ANGEL

7 мар 2011 : 		 MORBID ANGEL выступили с новым ударником

19 окт 2010 : 		 Видео записи ударных для нового альбома MORBID ANGEL

24 июн 2010 : 		 MORBID ANGEL начали запись альбома

21 мар 2010 : 		 'Formulas Fatal To The Flesh' MORBID ANGEL впервые выйдет на виниле

19 ноя 2009 : 		 MORBID ANGEL подписали контракт с Season Of Mist

1 июл 2008 : 		 Бывший гитарист MORBID ANGEL вышел из тюрьмы

21 май 2008 : 		 MORBID ANGEL объявили нового гитариста

15 фев 2006 : 		 Новый проект бывших участников MORBID ANGEL

20 июн 2005 : 		 MORBID ANGEL: пропал гитарист

24 сен 2002 : 		 MORBID ANGEL переиздадут свои ранние работы

16 сен 2002 : 		 Переиздание классики

| - |
|||| сегодня

MORBID ANGEL отменили выступления в Европе

*
zoom
*
* *
MORBID ANGEL были вынуждены отменить все европейские гастроли из-за проблем с паспортом у одного из участников группы.

«За более чем тридцать лет у нас никогда не случались подобные проблемы и мы никогда не отменяли наши шоу. Паспортная служба уведомила нас, что новый паспорт не будет готов в сроки, позволяющие отыграть хотя бы на одном из запланированных летних фестивалей. Группа крайне опечалена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем поклонникам, промоутерам и подрядчикам в Европе! Мы работаем над решением данной проблемы и надеемся сыграть в Европе в ноябре!»

MORBID ANGEL Cancels European Summer Festival Appearances






Like!+1Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil Dmitry
18 июл 2017, 19:43		А ещё говорят, что бюрократия только в России.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 455

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Folk Summer Fest Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом