MORBID ANGEL отменили выступления в Европе

MORBID ANGEL были вынуждены отменить все европейские гастроли из-за проблем с паспортом у одного из участников группы.
«За более чем тридцать лет у нас никогда не случались подобные проблемы и мы никогда не отменяли наши шоу. Паспортная служба уведомила нас, что новый паспорт не будет готов в сроки, позволяющие отыграть хотя бы на одном из запланированных летних фестивалей. Группа крайне опечалена сложившейся ситуацией и приносит извинения всем поклонникам, промоутерам и подрядчикам в Европе! Мы работаем над решением данной проблемы и надеемся сыграть в Европе в ноябре!»
Evil Dmitry
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).