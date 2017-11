сегодня



Новый трек MORBID ANGEL "For No Master", новая песня группы MORBID ANGEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kingdoms Disdained", выход которого запланирован на 1 декабря на Silver Lining Music и JVC в Японии. Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом формате.



Трек-лист:



01. Piles Of Little Arms

02. D.E.A.D.

03. Garden Of Disdain

04. The Righteous Voice

05. Architect And Iconoclast

06. Paradigms Warped

07. The Pillars Crumbling

08. For No Master

09. Declaring New Law (Secret Hell) *

10. From The Hand Of Kings

11. The Fall Of Idols



* Недоступно на виниле.















