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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
43
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
39
Новое видео ANTHRAX
34
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
43
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
39
Новое видео ANTHRAX
34
все новости группы
The Obsessed
США
Doom Metal
http://www.theobsessed.com
Myspace:
http://www.myspace.com/theobsesseddoom
Facebook:
https://www.facebook.com/TheObsessedOfficial/
21 июл 2026
:
Новый альбом THE OBSESSED выйдет в 2027
18 июн 2026
:
THE OBSESSED приступили к записи
11 июл 2025
:
Барабанщик MONSTER MAGNET в THE OBSESSED
15 янв 2024
:
Новая песня THE OBSESSED
1 дек 2023
:
Новая песня THE OBSESSED
1 ноя 2023
:
Новое видео THE OBSESSED
18 сен 2023
:
THE OBSESSED определились с датой
5 сен 2023
:
Новый альбом THE OBSESSED выйдет зимой
15 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления THE OBSESSED
28 апр 2023
:
THE OBSESSED завершили работу над альбомом
3 дек 2022
:
THE OBSESSED на RIPPLE MUSIC
13 май 2022
:
Новый состав THE OBSESSED
13 авг 2020
:
THE OBSESSED отметят юбилей
15 янв 2018
:
Новое видео THE OBSESSED
9 дек 2017
:
Переиздание THE OBSESSED доступно для прослушивания
8 ноя 2017
:
Пересведенный трек от THE OBSESSED
20 окт 2017
:
Бонус от THE OBSESSED
4 окт 2017
:
Акустика от THE OBSESSED
21 сен 2017
:
THE OBSESSED переиздают дебют
11 сен 2017
:
Акустика от THE OBSESSED
28 апр 2017
:
Новый альбом THE OBSESSED доступен для прослушивания
8 апр 2017
:
Новое видео THE OBSESSED
3 мар 2017
:
Новая песня THE OBSESSED
8 фев 2017
:
Новая песня THE OBSESSED
2 дек 2016
:
Новая песня THE OBSESSED
26 май 2016
:
Новое демо от THE OBSESSED
20 май 2016
:
THE OBSESSED на Relapse Records
2 мар 2016
:
THE OBSESSED работают над новым альбомом
1 ноя 2012
:
Концертный релиз THE OBSESSED доступен на виниле
5 сен 2012
:
Умер бывший музыкант THE OBSESSED, PENTAGRAM
сегодня
Новый альбом THE OBSESSED выйдет в 2027
THE OBSESSED заключили соглашение с лейблом Heavy Psych Sounds Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет