сегодня



Новое видео PSYCROPTIC



Ashes of a New Dawn, новое видео PSYCROPTIC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Pulse of Annihilation, релиз которого намечен на 17 июля.







+0 -2



( 1 ) просмотров: 77

