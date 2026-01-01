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*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
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Классические альбомы THE WHO в премиальном формате



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Analogue Productions анонсировала масштабную серию аудиофильских переизданий четырех ключевых альбомов THE WHO: "My Generation", "Tommy", "Live At Leeds" и "Who's Next". Охватывая ранний и наиболее знаковый период творчества группы, эта серия представит альбомы в максимально возможном качестве звучания. Релизы выйдут сразу в нескольких премиальных форматах, включая 180-граммовый винил на скорости 45 об/мин, Hybrid SACD, издания Ultra High Quality Record (UHQR) и катушечные Ultra Tape.

Все записи подготовлены с оригинальных аналоговых мастер-лент. Мастеринг выполнил Chris Bellman в студии Bernie Grundman Mastering (SACD-версии переведены в формат DSD), а пластинки отпечатаны на заводе Quality Record Pressings. Издания будут оформлены в роскошные разворотные конверты Stoughton Printing Old Style tip-on с матовым защитным покрытием.

"My Generation" (1965)

Дебютный альбом THE WHO остается одним из самых мощных стартов в истории рок-музыки. Поднявшись до пятого места британского чарта, "My Generation" передал всю энергию мод-сцены середины 1960-х и познакомил слушателей с классическим составом группы: Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle и Keith Moon. В пластинку вошли такие знаковые композиции, как "My Generation", "The Kids Are Alright" и "The Ox". Агрессивное звучание и фирменные пауэр-аккорды оказали огромное влияние на развитие хард-рока и панка.

Альбом выйдет в виде двойного 180-граммового винила 45 RPM, монофонического Hybrid SACD и на катушечной ленте Ultra Tape. По словам издателей, новые версии позволят услышать беспрецедентную динамику, атаку и глубину низких частот, максимально передавая необузданную энергетику оригинальной записи.

"Tommy" (1969)

Легендарная рок-опера "Tommy" стала поворотным моментом в карьере THE WHO, превратив группу в мировых звезд и открыв новые возможности для концептуальных альбомов. Написанная Pete Townshend, пластинка рассказывает историю «глухого, немого и слепого» мальчика и включает такие классические композиции, как "Pinball Wizard", "I'm Free" и "We're Not Gonna Take It / See Me, Feel Me".

Впервые "Tommy" выйдет в формате UHQR, отпечатанном на 200-граммовом виниле Clarity Vinyl, который обеспечивает максимальную прозрачность звучания и минимальный уровень поверхностных шумов.

Также будут доступны версии Hybrid Stereo SACD и Ultra Tape, раскрывающие новые детали одной из самых амбициозных и влиятельных работ в истории рок-музыки.

"Live At Leeds" (1970)

Записанный в феврале 1970 года в Университете Лидса, "Live At Leeds" по праву считается эталоном концертного рок-альбома. Пластинка прославилась своей неподдельной энергетикой и невероятным взаимодействием музыкантов. В нее вошли мощные концертные версии "Magic Bus", "My Generation", "Shakin' All Over", а также знаменитая интерпретация "Summertime Blues".

Новое переиздание выйдет на двойном 180-граммовом виниле 45 RPM, в формате Hybrid Stereo SACD и на катушечной ленте Ultra Tape. По заявлению Analogue Productions, эти версии позволят слушателям буквально почувствовать себя в нескольких шагах от сцены.

"Who's Next" (1971) — UHQR Edition

Немногие рок-альбомы могут сравниться по значимости с "Who's Next" — пластинкой, окончательно закрепившей статус THE WHO как одной из величайших концертных групп мира. В альбом вошли такие бессмертные композиции, как "Baba O'Riley", "Behind Blue Eyes" и "Won't Get Fooled Again".

Новое издание будет выпущено в формате UHQR на 200-граммовом виниле Clarity Vinyl. Оно обещает исключительную реалистичность звучания, позволяя по-новому услышать как мощную игру Кита Муна, так и революционные для своего времени партии синтезаторов.

Изначально материал создавался в рамках масштабного проекта "Lifehouse", задуманного Pete'ом Townshend'ом, однако именно "Who's Next" стал одним из главных достижений в истории THE WHO и по сей день считается одним из величайших рок-альбомов всех времен.

Во всех форматах Analogue Productions обещает максимально бережный подход к каждому этапу производства — от мастеринга и изготовления матриц до прессовки и оформления. По словам компании, эта серия станет эталонным способом услышать классические записи THE WHO — от взрывного дебюта "My Generation" до монументального "Who's Next" — с той мощью, прозрачностью и детализацией, которые когда-то изменили историю рок-музыки.




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