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BRET MICHAELS перенес экстренную операцию и отменил концерты на три-четыре недели



BRET MICHAELS, который сейчас находится в сольном туре «Live & Amplified», был вынужден прервать гастроли после того, как вскоре после выступления на Fairchild Air Force Base в Spokane (штат Вашингтон) перед военнослужащими США и их семьями, почувствовал сильнейшую боль в области почек.



19 июля у музыканта диагностировали осложненную обструктивную мочекаменную болезнь, потребовавшую немедленного хирургического вмешательства.



Лечащий врач Bret, Dr. Abby Borhan: «Во время операции был успешно установлен мочеточниковый стент, который остается на месте. С учетом послеоперационного состояния Bret'a и сопутствующих заболеваний — диабета и компрессионного перелома поясничного отдела позвоночника — ему запрещено выступать в течение ближайших трех-четырех недель. На период восстановления разрешена только легкая физическая активность.



Наличие мочеточникового стента вызывает постоянное внутреннее трение, выраженный физический дискомфорт и локальное воспаление. Высокие физические нагрузки, которые сопровождают энергичные концертные выступления Bret'a, значительно усиливают эти симптомы. Интенсивная активность может привести к резким приступам боли, выраженному кровотечению с мочой и смещению стента, что потребует немедленной медицинской помощи».



По словам Dr. Borhan, процесс восстановления осложняется тем, что музыкант всю жизнь живет с диабетом первого типа.



«Хотя я прекрасно понимаю желание Bret'a продолжать выступать, мне пришлось объяснить ему, что диабет первого типа сам по себе ослабляет иммунную систему и замедляет процессы заживления. Пока стент не будет удален, риск развития тяжелой инфекции мочевыводящих путей или уросепсиса — заражения крови — для него чрезвычайно высок.



Напряженный гастрольный график делает невозможным соблюдение стерильных условий, необходимого режима гидратации, полноценного отдыха и строгого контроля уровня сахара в крови, которые необходимы для безопасного восстановления. До повторного обследования через три-четыре недели Bret должен полностью отказаться от любых концертных выступлений. Только после этого можно будет определить, когда он сможет безопасно вернуться к гастролям».



Сам Bret Michaels сказал по этому поводу: «Я бесконечно благодарен врачам за потрясающую медицинскую помощь и постоянную заботу, которую получаю на протяжении всей своей жизни и карьеры. И я искренне благодарен своей семье, друзьям, поклонникам, музыкантам, техникам и организаторам концертов за понимание. Если все пройдет хорошо, то в конце августа я снова выйду на сцену и, как всегда, буду выкладываться на все тысячу процентов, даря людям только драйв, энергию и отличное настроение».



Bret Michaels, его сольная группа и вся команда также поблагодарили поклонников со всего мира за поддержку, молитвы и понимание. Информация о перенесенных концертах и сроках возвращения тура «Live & Amplified» будет опубликована позже.







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