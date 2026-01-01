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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Dark Funeral

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30 июл 2026 : 		 DARK FUNERAL завершают процесс сочинения «убойного» нового альбома

29 июл 2026 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

22 июн 2026 : 		 Концертный релиз DARK FUNERAL выйдет летом

15 авг 2025 : 		 DARK FUNERAL работают над очень мелодичным материалом

15 фев 2025 : 		 Третья операция лидера DARK FUNERAL

6 янв 2025 : 		 Новая песня вокалиста DARK FUNERAL

30 дек 2024 : 		 Сольный номер от вокалиста DARK FUNERAL

10 авг 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

10 июл 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

20 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

18 янв 2024 : 		 Вокалист DARK FUNERAL попал в больницу

19 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

16 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

3 мар 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

8 фев 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

9 янв 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

4 янв 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной

4 фев 2021 : 		 DARK FUNERAL работают над демо

21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL
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Концертное видео DARK FUNERAL



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DARK FUNERAL выпустят новую концертную работу, получившую название "A Beast To Praise", 21 августа на Century Media Records. В основу релиза легла запись выступления в Fållan, Stockholm 2022 года. Новый сингл из этого релиза, "We Are The Apocalypse", доступен ниже:

01. Unchain My Soul (07:45)
02. The Arrival Of Satan's Empire (03:54)
03. My Funeral (05:35)
04. Leviathan (04:50)
05. We Are The Apocalypse (04:57)
06. Open The Gates (04:38)
07. When I'm Gone (06:16)
08. Goddess Of Sodomy (04:09)
09. Vobiscum Satanas (04:45)
10. Nail Them To The Cross (05:30)
11. Let The Devil In (05:27)
12. The Secrets Of The Black Arts (04:50)
13. Where Shadows Forever Reign (06:45)






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