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Видео с текстом от LEX LEGION



"Sleep Eternally", новое видео с текстом от группы LEX LEGION, в состав которой входят бывшие и нынешние участники KING DIAMOND — Mikkey Dee, Andy La Rocque, Pete Blakk, Hal Patino, а также вокалист Nils K. Rue из PAGAN'S MIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lex Legion, выпущенного в июне на MNRK Music Group:



01. Sleep Eternally (3:56)

02. Gypsy Tears (3:57)

03. When The Stars Align (3:52)

04. (I Am) The Resurrected (4:27)

05. Lost Inside (3:33)

06. Darkness (4:28)

07. Saviours (4:03)

08. Life Eternal (3:25)

09. Far Away (2:58) https://lexlegionofficial.com/







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