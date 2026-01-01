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У THE KOVENANT есть восемь песен



В новом интервью австралийскому подкасту Everblack вокалист и басист THE KOVENANT Stian "Nagash" Arnesen рассказал о работе над первым за более чем 20 лет студийным альбомом группы:



«Изначально воссоединение THE KOVENANT задумывалось исключительно ради пары фестивалей — и всё. Но мы получили огромное удовольствие от того, что снова играем вместе. Между нами всегда была отличная химия и взаимопонимание. К тому же сейчас у нас два новых участника — два новых гитариста: один из MAYHEM, другой из ARCTURUS.



Так что сейчас у нас уже готовы примерно восемь новых песен. Осталось написать еще две, чтобы их стало десять, после чего мы надеемся отправиться в студию ближе к концу этого года. Да, новый альбом действительно будет».



Говоря о музыкальном направлении нового материала THE KOVENANT, Nagash рассмеялся:



«Все постоянно задают этот вопрос. Я бы сказал, что это смесь всех наших альбомов плюс что-то совершенно новое. Пока это, наверное, лучшее описание, которое я могу дать. Есть вещи, которые звучат примерно как смесь "SETI" и "Nexus Polaris", есть композиции, в которых ощущается дух нашего первого альбома. Попадаются и песни в духе "Animatronic".



В общем, придется дождаться и услышать всё самим. Лично для меня новый материал звучит более металлично, чем раньше. Но я также надеюсь, что будут моменты, когда люди скажут: "Какого хрена вы вообще творите? Что это такое?" А я отвечу: "Да! Именно этого мы и добивались"».







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