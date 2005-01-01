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*Pain*



3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен

20 сен 2012 : 		 Новый DVD PAIN выйдет в ноябре

25 июл 2012 : 		 Новый концертный DVD PAIN

24 июл 2012 : 		 Видео с выступления PAIN

6 сен 2011 : 		 PAIN и CÉCILE SIMÉONE: новый трейлер

2 сен 2011 : 		 Басист PAIN пропустит европейский тур

26 авг 2011 : 		 Лидер PAIN записал песню с CÉCILE SIMÉONE

6 июн 2011 : 		 Новое видео PAIN

31 май 2011 : 		 PAIN: "Из России с любовью!"

24 май 2011 : 		 PAIN: "Пора в дорогу!"

17 май 2011 : 		 Ремикс от PAIN

13 май 2011 : 		 Лидер PAIN о новом альбоме

30 апр 2011 : 		 Детали бонус-CD PAIN

19 апр 2011 : 		 Новое видео PAIN

13 апр 2011 : 		 Трейлер к новому альбому PAIN

5 апр 2011 : 		 Новая песня PAIN

30 мар 2011 : 		 Трейлер к новому альбому PAIN

22 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома PAIN

15 мар 2011 : 		 Лидер PAIN подтвердил название альбома

4 мар 2011 : 		 Трек-лист нового альбома PAIN

9 фев 2011 : 		 PAIN завершают работу над альбомом

2 ноя 2010 : 		 PAIN о новом альбоме

3 июн 2010 : 		 Peter Tägtgren о выпуске последнего альбома PAIN в США

19 мар 2010 : 		 'Cynic Paradise' PAIN выйдет в США с бонус-диском

8 фев 2010 : 		 PAIN выпустят концертный альбом

15 май 2009 : 		 Новый клип от PAIN

19 мар 2009 : 		 PAIN снимут новый видеоклип

11 дек 2008 : 		 PAIN: впечатления от России и Украины

5 ноя 2008 : 		 PAIN и Annete Olzon (NIGHTWISH) выступили на шведском ТВ

30 окт 2008 : 		 PAIN: видео "Follow Me" в сети

29 окт 2008 : 		 PAIN: «Обратно в Матушку-Россию»

24 окт 2008 : 		 Новый альбом PAIN доступен для прослушивания

11 сен 2008 : 		 PAIN: Трек-лист нового альбома 'Cynic Paradise'

9 авг 2008 : 		 Новый альбом PAIN выйдет 31 октября.

13 июл 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH примет участие в записи альбома PAIN

2 май 2008 : 		 PAIN возобновили контракт с Nuclear Blast

21 апр 2008 : 		 PAIN стали жертвами пиротехнической шутки

10 апр 2008 : 		 PAIN сняли и записали выступление в Париже

16 мар 2008 : 		 PAIN объявили нового сессионого гитариста

28 фев 2008 : 		 Гастрольный автобус PAIN был остановлен немецкими полицейскими

26 фев 2008 : 		 PAIN подверглись нападению в Лейпциге

19 фев 2008 : 		 PAIN завели туровый дневник

29 янв 2008 : 		 PAIN: Новый альбом в сентябре

10 дек 2007 : 		 Лидер PAIN: "Российское турне стало одним из самых запоминающихся моментов в моей жизни!"

20 ноя 2007 : 		 Все альбомы PAIN будут лицензированы для России

11 окт 2007 : 		 Лидеру PAIN не терпится снова в дорогу

20 авг 2007 : 		 PAIN не выступили на фестивале в Турции

17 апр 2007 : 		 Видео PAIN 'Zombie Slam' online

3 мар 2007 : 		 PAIN: на новом альбоме сыграют музыканты MOTORHEAD, CHILDREN OF BODOM и IN FLAMES

4 фев 2007 : 		 PAIN подписались на Roadrunner Records

8 апр 2006 : 		 Лидер PAIN о новом альбоме

21 ноя 2005 : 		 Лидер PAIN начинает работу над новым альбомом

12 ноя 2005 : 		 PAIN выпустят DVD "Life Is Overrated" в январе

7 сен 2005 : 		 Новое видео от PAIN - 'Nothing'

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|||| 3 янв 2017

Новое видео PAIN

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"Coming Home", новое видео группы PAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Coming Home".

PAIN: Watch Video For 'Coming Home' Title Track



paincominghomecd




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dr_Mann
3 янв 2017, 20:41		Тилль и Иоаким из Sabaton удостоились чести :)


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