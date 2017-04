сегодня



Видео полного выступления GHOST Видео полного выступления GHOST, которое состоялось пятого апреля в E-Werk, Köln (Cologne), Germany, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



02:10 Square Hammer

06:16 From The Pinnacle To The Pit

10:12 Secular Haze

15:31 Con Clavi Con Dio

19:24 Per Aspera Ad Inferi

27:14 Body And Blood

30:58 Devil's Church (Short Intro/Song)

33:15 Cirice

39:10 Year Zero

44:45 He Is

48:58 Absolution

55:12 Mummy Dust

59:25 Ghuleh / Zombie Queen

1:07:10 Ritual

1:18:04 Monstrance Clock











