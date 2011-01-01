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*Ghost*



18 апр 2017 : 		 Видео полного выступления GHOST

12 апр 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

30 мар 2017 : 		 Вокалист GHOST упал со сцены

29 мар 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

26 мар 2017 : 		 Новый состав GHOST выступил впервые

3 мар 2017 : 		 Бывший участник GHOST раскрыл свое имя

1 мар 2017 : 		 GHOST выиграли шведскую Грамми

21 ноя 2016 : 		 Успехи GHOST

3 ноя 2016 : 		 Новый альбом GHOST будет более мрачным

31 окт 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

18 окт 2016 : 		 Новое видео GHOST

14 окт 2016 : 		 Новый альбом GHOST выйдет осенью 2017 года

6 окт 2016 : 		 GHOST работают над новым материалом

29 сен 2016 : 		 Успехи в чартах GHOST

19 сен 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

17 сен 2016 : 		 Новое видео GHOST

14 сен 2016 : 		 Трейлер нового ЕР GHOST

12 сен 2016 : 		 Новая песня GHOST

23 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GHOST

26 май 2016 : 		 GHOST завершили работу над ЕР

23 май 2016 : 		 Акустика от GHOST

13 май 2016 : 		 GHOST выпустят новый EP летом

9 май 2016 : 		 GHOST хотят собирать стадионы

2 май 2016 : 		 Акустика от GHOST

1 май 2016 : 		 GHOST никогда не выступят без масок

28 апр 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

5 апр 2016 : 		 Фирменное вино от GHOST поступило в продажу в Швеции

3 мар 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

25 фев 2016 : 		 GHOST получили Грэммис

16 фев 2016 : 		 GHOST получили Грэмми

11 фев 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

7 фев 2016 : 		 GHOST в акустике

3 фев 2016 : 		 Музыкант GHOST: «Большая честь быть номинированным на Грэмми»

8 дек 2015 : 		 Видео с выступления GHOST в Париже

28 ноя 2015 : 		 Колыбельные от GHOST

24 ноя 2015 : 		 GHOST думают о записи нового ЕР

16 ноя 2015 : 		 Видео с выступления GHOST

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления GHOST

10 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от GHOST

31 окт 2015 : 		 GHOST в 'The Late Show With Stephen Colbert'

27 окт 2015 : 		 Акустика от GHOST

21 окт 2015 : 		 Акустика от GHOST

11 окт 2015 : 		 Вокалист GHOST без грима?

5 окт 2015 : 		 Акустика от GHOST

22 сен 2015 : 		 Новая песня GHOST

16 сен 2015 : 		 Музыкант GHOST не расстроился от того, что гитарист SLAYER счёл их музыку "говном"

14 сен 2015 : 		 Новое видео GHOST

8 сен 2015 : 		 GHOST на французском телевидении

2 сен 2015 : 		 Акустика от GHOST

1 сен 2015 : 		 Видео полного выступления GHOST

25 авг 2015 : 		 GHOST в акустике

22 авг 2015 : 		 Музыкант GHOST считает, что многим слушателям интересны реальные имена членов группы

19 авг 2015 : 		 GHOST в акустике

17 авг 2015 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

7 авг 2015 : 		 Новая песня GHOST

1 авг 2015 : 		 Новая песня GHOST

24 июл 2015 : 		 Музыкант GHOST: «Религия — большая проблема современного общества»

17 июл 2015 : 		 Новая песня GHOST

17 июл 2015 : 		 Представление нового вокалиста GHOST

16 июл 2015 : 		 Музыкант GHOST: «Мы отправились в студию с целью создать лучший альбом»

22 июн 2015 : 		 GHOST исполнили новые песни

9 июн 2015 : 		 GHOST исполнили новую песню

8 июн 2015 : 		 Новое видео GHOST

4 июн 2015 : 		 GHOST исполнили новые треки

1 июн 2015 : 		 Новая песня GHOST

29 май 2015 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома GHOST

11 май 2015 : 		 Новый альбом GHOST выйдет в августе

15 апр 2015 : 		 GHOST нашли нового вокалиста

9 окт 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

28 сен 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июл 2014 : 		 Видео полного выступления GHOST

9 июл 2014 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

7 июл 2014 : 		 GHOST о фото, размещенном лидером BEHEMOTH

2 июн 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

15 апр 2014 : 		 Документальные съемки GHOST

21 фев 2014 : 		 GHOST получили GRAMMIS

12 фев 2014 : 		 GHOST без грима

22 янв 2014 : 		 На новом альбоме GHOST будет меньше вокала

19 янв 2014 : 		 GHOST получили награду P3 GULD

10 дек 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления GHOST

26 ноя 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

13 ноя 2013 : 		 Новый ЕР GHOST доступен для прослушивания

11 окт 2013 : 		 Новый ЕР GHOST выйдет в ноябре

26 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления GHOST

22 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления GHOST

12 сен 2013 : 		 Документальное видео о GHOST

11 июл 2013 : 		 Бикини от GHOST

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

3 июл 2013 : 		 Новое видео GHOST

16 июн 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

12 июн 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

23 май 2013 : 		 Видео полного концерта GHOST

16 апр 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

10 апр 2013 : 		 GHOST: «Мы никогда-никогда-никогда не будем называть себя GHOST B.C.»

10 апр 2013 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

8 апр 2013 : 		 Новая песня GHOST

4 апр 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

31 мар 2013 : 		 Выход нового альбома GHOST отложен

31 мар 2013 : 		 GHOST исполнили новую песню

27 мар 2013 : 		 Новое видео GHOST B.C.

13 мар 2013 : 		 Новая песня GHOST

21 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома GHOST

20 фев 2013 : 		 Новое видео GHOST B.C.

5 фев 2013 : 		 GHOST изменят имя по «юридическим причинам»

21 янв 2013 : 		 GHOST исполнили новую песню на TV

20 янв 2013 : 		 Кавер-версия ABBA от GHOST

16 янв 2013 : 		 DAVE GROHL в кавер-версии ABBA от GHOST

25 дек 2012 : 		 GHOST о новом альбоме: "Мы хотели, чтобы он звучал как дорогая запись 1978 года"

21 дек 2012 : 		 Название и трек-лист нового альбома GHOST

17 дек 2012 : 		 GHOST представили PAPA EMERITUS II

16 дек 2012 : 		 Новая песня GHOST

14 июн 2012 : 		 GHOST: «Хард-рок для тех, у кого самый большой член»

30 апр 2012 : 		 GHOST: 'Мы любим BEACH BOYS'

1 мар 2012 : 		 Медиаторы от GHOST

6 фев 2012 : 		 Видео с выступления GHOST

2 дек 2011 : 		 Видео полного концерта GHOST

15 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления GHOST

4 июл 2011 : 		 Видео выступления GHOST

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления GHOST

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Видео полного выступления GHOST

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Видео полного выступления GHOST, которое состоялось пятого апреля в E-Werk, Köln (Cologne), Germany, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

02:10 Square Hammer
06:16 From The Pinnacle To The Pit
10:12 Secular Haze
15:31 Con Clavi Con Dio
19:24 Per Aspera Ad Inferi
27:14 Body And Blood
30:58 Devil's Church (Short Intro/Song)
33:15 Cirice
39:10 Year Zero
44:45 He Is
48:58 Absolution
55:12 Mummy Dust
59:25 Ghuleh / Zombie Queen
1:07:10 Ritual
1:18:04 Monstrance Clock

GHOST: Video Footage Of Entire Cologne, Germany Concert

ghostgermanyapril2017poster




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