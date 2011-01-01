Видео полного выступления GHOST, которое состоялось пятого апреля в E-Werk, Köln (Cologne), Germany, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
02:10 Square Hammer
06:16 From The Pinnacle To The Pit
10:12 Secular Haze
15:31 Con Clavi Con Dio
19:24 Per Aspera Ad Inferi
27:14 Body And Blood
30:58 Devil's Church (Short Intro/Song)
33:15 Cirice
39:10 Year Zero
44:45 He Is
48:58 Absolution
55:12 Mummy Dust
59:25 Ghuleh / Zombie Queen
1:07:10 Ritual
1:18:04 Monstrance Clock
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