Лидер GHOST и бывшие коллеги встретятся в суде?

По сообщению Norrköpings Tidningar, представители бывших участников GHOST впервые встретились с адвокатом лидера группы 13 ноября в суде Linköping'а, Швеция. Пока неизвестно, будут ли они лично участвовать в процессе или действовать через представителей.
Изначальный иск был подан бывшими музыкантами против лидера коллектива с претензией о том, что он единолично контролировал все процессы в группе без возможности остальных в них вмешиваться, хотя музыканты утверждают, что у них было партнёрское соглашение, по которому Tobias управлял делами, но не диктовал условия.
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