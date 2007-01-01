25 апр 2017



Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM Барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen был заснят с нескольких камер немецкой компанией Grasser Productions во время своего исполнения песни "Everytime I Die" на концерте группы в Мюнхене, 21 марта - ролик можно оценить ниже.













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