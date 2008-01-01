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Гитарист AMARANTHE посетовал на увлечение масс котиками с YouTube Access Unlimited TV провели интервью с участинками AMARANTHE, вокалисткой Elize Ryd и гитаристом Olof Mörck'ом, в ходе которого попросили объяснить - действительно ли многие песни группы предостерегают от чрезмерного увлечения современными технологиями.



Olof: "Наша песня 'Digital World' прямо говорит об этом - о том, как современные высокие технологии, а также сопутствующие им философии футуризма и пост-модернизма являются настоящей палкой о двух концах. С одной стороны, если бы Исаак Ньютон или Альберт Эйнштейн сейчас узнали, что буквально все накопленные человечеством за тысячи лет развития знания содержатся у практически любого человека в кармане в виде его смартфона, который можно в любой момент достать и узнать что-то новое - они бы, наверное, остались чрезвычайно впечатлены нашим прогрессом! А с другой стороны - на самом деле людские массы не используют эти технологии для получения знаний, они смотрят котиков на Ютубе... Зайдите в любое кафе и увидите как посетители сидят, уткнувшись в свои гаджеты, в то время как могли бы разговаривать и общаться друг с другом. Это печально..."



























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