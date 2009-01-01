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HELLOWEEN готовятся к туру Pumpkins United Видеосъемка с репетиции HELLOWEEN к туру "Pumpkins United" доступно для просмотра ниже. Для этого турне текущий состав группы объединился с членами классического состава Michael'ом Kiske и Kai'ем Hansen'ом



В интервью испанскому Metal Journal, Michael Weikath рассказал о том, как все получилось:



«Изначально идея исходила от Kai, но я и Marcus сначала были против, так как у нас был разный менеджмент, было сложно согласовать график. Кроме того, нужно было все хорошенько обсудить, создать доверительную атмосферу. Несколько лет спустя, уже во время 'Hellish Rock' тура вместе с GAMMA RAY стало легче находить точки соприкосновения. А затем на каком-то французском фестивале мне удалось поговорить и с Michael'ом Kiske. Как я уже где-то рассказывал, у меня в одной руке был стакан виски, другой я пытался налить себе еще один, параллельно я держал в руке одну сигарету, во рту у меня дымила другая, что мне не мешало поболтать с ним, это было так здорово посл стольких лет перерыва. Я всегда подумывал набрать его номер, но так этого и не сделал: боялся побеспокоить, сомневался, что у него есть время... Но как только появилась такая возможность, я подошел к нему и сказал: "Не сердись. Ты должен меня понять. В свое время я считал себя единственным, кто пытается вести HELLOWEEN в верном направлении, и это права, что никто не хотел записывать еще один диск с тобой, поэтому мне пришлось искать выход. Надеюсь, ты можешь меня простить". На что он ответил мне: "Может быть я уже тебя простил, не знаю. Но лучше бы нам поговорить на трезвую голову". Я не то, чтобы был сильно пьян, просто я был рад его видеть. После этого мы начали встречаться всей группой с Kai'ем и Michael'ом , и процесс пошел".











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