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AEROSMITH пишут новый материал Гитарист Brad Whitford в свежем интервью для Billboard Argentina заявил, что AEROSMITH недавно вошли в студию, чтобы записать первый за пять лет новый материал со времен альбома "Music From Another Dimension!" 2012 года: "Мы кое-что сделали, пока продолжался европейский тур, и мы начали записывать новую песню. Идея принадлежит Joe Perry, а в своем композиторском подходе мы вернулись к корням. Это полный rock 'n' roll. Надеюсь нам удастся выпустить эту песню, а то и пару-тройку композиций. Сегодняшний музыкальный бизнес не приспособлен для выпуска полных альбомов, это уже не нужно. Мы можем записать одну песню и сделать ее доступной для скачивания".



Также Whitford поделился надеждами, что "прощальный" тур группы "продлится как минимум еще лет пять". "Мы собираемся играть до тех пор, пока способны это делать".







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