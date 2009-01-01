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Прощальный тур AEROSMITH продлится несколько лет Гитарист AEROSMITH Joe Perry в интервью Ultimate Classic Rock рассказал о том, что их прощальное турне может и затянуться:



«Пока ощущения такие, что это будет турне продолжительностью в несколько лет. Мы будем брать паузы, но мы совершенно точно хотим приехать туда, где раньше играли лишь один раз, либо где не играли вовсе. Своего рода объехать все возможные места.



Однако мы куда ближе к концу, чем к началу. Я не буду утверждать, что после того, как мы отыграем в США, мы сюда больше не вернёмся с концертами. Я не буду этого говорить. Но могу сказать, что каждое шоу может стать последним. Никогда не знаешь... У меня всегда такой подход, как будто это конкретное шоу наше последнее. Однако это вовсе не значит, что у нас есть чёткая дата, когда мы скажем: "Всё, приехали". Ты не можешь это спрогнозировать. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что такой момент обязательно придёт, как однажды всё заканчивается в твоей жизни».



Perry также сказал, что готов к записи, но пока неясно, в какой форме всё будет реализовано:



«Я немного говорил со Steven'ом о том, что стоит отправиться в студию и записать одну или пару новых песен. Я также знаю, что мы собирались пройтись по нашим ауттейкам и выпустить кое-что из них и какой-то концертный материал — то, что мы никогда не записывали. Так что пока не знаю. Мне хотелось бы думать, что мы хотя бы раз еще окажёмся в студии».







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